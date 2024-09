Dieses Hochzeitsgeschenk machte Thomas Gottschalk emotional

Thomas Gottschalk (74) hat vor wenigen Wochen seine Partnerin Karina Mroß geheiratet. Zur Feier war selbstverständlich auch das Umfeld des Moderators eingeladen, wozu auch Freund und Podcast-Partner Mike Krüger (72) zählt. Dieser hat Thomas ein Geschenk gemacht, das den sonst so taffen Showmaster ziemlich aus der Fassung brachte. Der Komiker schrieb seinem Kumpel einen Song mit dem Titel "Ich bring dich nach Haus", und performte diesen sogar bei dessen Hochzeit. Die Geste stimmte Thomas total emotional, wie er in seinem Podcast "Die Supernasen" erzählt.

Das besondere Geschenk kam bei Thomas mehr als gut an. "Mir treibt es selten das Pipi in die Augen. In diesem Fall hat es schon gereicht, dass das Mädel gesungen hat, da war ich schon total gerührt. [...] Ich war emotional mitgenommen!", schwärmt der 74-Jährige außerdem in seinem Podcast. Mit einem selbst geschriebenen Song habe Thomas überhaupt nicht gerechnet.

Die Zeremonie fand im engsten Kreis auf Ibiza statt. Auf Trauzeugen habe das frisch vermählte Paar verzichtet, wie Thomas in einem emotionalen Statement auf Instagram mitteilte. "Obwohl ich dieses Ereignis immer noch als ein sehr persönliches Erlebnis empfinde, nehme ich euch mit auf meine Hochzeit mit Karina auf Ibiza", teilte der einstige Wetten, dass..?-Moderator mit seinen Fans und machte seiner Frau zugleich eine Liebeserklärung: "Ihr kennt mein Showmaster-Gesicht, aber Karina hat mir ins Herz geschaut."

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Instagram / thereal.thomasgottschalk Thomas Gottschalk und Karina Mroß im August 2024

