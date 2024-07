Arbeitsmoral: Thomas Gottschalk schießt gegen Kaulitz-Twins

Bill (34) und Tom Kaulitz (34) feiern momentan mit ihrer Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" große Erfolge. Die Doku scheint aber nicht bei jedem gut anzukommen. In ihrem Podcast "Die Supernasen" beschweren sich Thomas Gottschalk (74) und Mike Krüger (72) über die Arbeitsmoral der Zwillinge: "Da beschweren die sich und sind völlig fertig, dass sie fünf Monate auf Tournee waren und völlig kaputt nach Hause kommen." Generell sei die Bereitschaft zu arbeiten gesunken: "Wir wollen natürlich, dass die nächste Generation Spaß am Leben hat und wir wollen, dass es allen gut geht. Aber wir sehen natürlich mit einer gewissen Besorgnis, dass gewisse Dinge, die für uns gegeben waren, nicht mehr gelten."

Das käme für Mike nicht infrage: "Wir haben da überhaupt nicht drüber nachgedacht, wie viel wir reisen oder wie viel wir unterwegs sind. Wir haben 120 Konzerte am Stück gefahren, dann hatten wir zwei Tage frei und dann haben wir nochmal 80 Konzerte gemacht." Zudem vermutet er, dass Bill und Tom "bestimmt nicht jeden Tag ein [Konzert], sondern jede Woche eins, das wäre schon viel" gespielt hätten.

Vor wenigen Monaten lästerte Thomas schon mal über die Zwillinge. "Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz und auch nicht mit Heidi Klum (51), die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden", stichelte er in seinem Podcast und fügte hinzu: "Es wäre auch, glaube ich, nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass..?' mit den beiden weiterzumachen." Das ließen Bill und Tom in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" nicht auf sich sitzen. "Thomas Gottschalk bedient ein neuartiges Medium wie Podcast? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Er regt sich doch immer so auf über diese ganzen neuartigen Wege der Kommunikation", konterte Tom.

Anzeige Anzeige

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Anzeige Anzeige

ENERGY Georg Listing mit Bill und Tom Kaulitz

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Bill und Tom auf die Kritik von Gottschalk und Krüger reagieren werden? Ja, bestimmt! Nein, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de