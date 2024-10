Fast 50 Jahre Ehe: Mike Krüger verrät Geheimnis seiner Liebe

Der deutsche Komiker Mike Krüger (72) darf sich demnächst auf ein ganz besonderes Jubiläum freuen: Er und seine Frau Birgit feiern 2026 ihre goldene Hochzeit! Während er beinahe genauso lange erfolgreich in der Unterhaltungsbranche tätig ist, schafft er es, parallel eine glückliche Ehe zu führen. Eines der Geheimnisse seiner funktionierenden Liebesbeziehung sei, dass er seine Partnerin schon vor dem großen Durchbruch kennenlernte. Der Schauspieler erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist ganz wichtig, dass man vor dem Showbusiness zusammenkommt."

Wenn die beiden Verliebten sich erst zu einem späteren Zeitpunkt begegnet wären, hätte alles anders verlaufen können. So philosophierte der Kabarettist im Interview: "Dann ist es, glaube ich, nicht so einfach herauszufinden: 'Findet die mich jetzt toll, weil ich ein Star bin, oder findet die wirklich mich toll?'" Seit 1970 ist er in einer Beziehung mit seiner besseren Hälfte und seit 1974 im Showgeschäft tätig. Zwei Jahre später heirateten die Turteltauben und bekamen danach eine Tochter namens Nina.

Nicht nur privat, sondern auch beruflich feierte Mike große Erfolge. In der vierteiligen Filmreihe "Die Supernasen" spielte er in den 80er-Jahren an der Seite von Thomas Gottschalk (74). Mit ihm versteht sich der Sänger auch im echten Leben bis heute ganz ausgezeichnet. Bei der Hochzeit von Thomas mit seiner Karina vor wenigen Wochen war auch Mike eingeladen. Als Geschenk ließ dieser sich etwas Persönliches einfallen – er schrieb seinem Kumpel einen Song! Das stimmte Thomas direkt sehr emotional, wie er in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Supernasen" gestand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Birgit Krüger mit Comedian Mike Krüger, im November 2018

Anzeige Anzeige

RTL / Roman Babirad Thomas Gottschalk und Mike Krüger

Anzeige Anzeige