Diese Serie ist ein echter Streaming-Hit! Im Mai 2020 ging Netflix mit der Serie "Snowpiercer" an den Start, mittlerweile steht schon die zweite Staffel kurz vor dem Abschluss. Die Science-Fiction-Dystopie zeigt die in eine Eiswüste verwandelte Erde, die von den letzten überlebenden Menschen in einem Zug umkreist wird. Nach einer mehrjährigen Reise braut sich in den hinteren der nach Klassen unterteilten Waggons schließlich eine Revolution zusammen. Für die auf dem gleichnamigen Film basierende Serie wurde ein aufregender Cast zusammengetrommelt.

Den größten Bekanntheitsgrad aller Darsteller kann wohl Jennifer Connelly (50) für sich verbuchen. Die US-Amerikanerin stand bereits für etliche Filme vor der Kamera – für ihre Rolle in "A Beautiful Mind" gewann sie 2001 den Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin". Daveed Diggs (39) wiederum taucht nach seinen Anfängen im Theater immer häufiger in Filmen und Serien auf. Erfolge feierte er unter anderem mit dem Broadway-Musical "Hamilton", das ihm sowohl einen Tony als auch einen Grammy Award einbrachte. Kollegin Alison Wright dürften die meisten wohl aus "The Americans" kennen, Mickey Sumner aus Streifen wie "Marriage Story" und "Battle of the Sexes".

Mit von der Partie ist auch "Peaky Blinders"-Star Iddo Goldberg, der zahlreiche Gastauftritte in anderen Serien wie "Westworld" oder "Skins" hinlegte. Steven Ogg (47) verkörperte über drei Staffeln hinweg den Charakter Simon in The Walking Dead, auch in "Better Call Saul" hatte er kurze Auftritte. Angesichts des Erfolgs von "Snowpiercer" dürften bald weitere Angebote eintrudeln.

Getty Images Daveed Diggs, Alison Wright und Mickey Sumner bei der New York Comic Con

Getty Images Iddo Goldberg im Juli 2019 in Kalifornien

David Bukach / TNT / The Hollywood Archive Steven Ogg in der Serie "Snowpiercer"

