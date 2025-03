Lorik und Denise schießen heftig gegen Emma und Umut Tekin

Wird hier etwa ein neues Feuer geschürt? In einem Frage-Antwort-Format von gutefrage.net auf YouTube reagieren Denise Hersing (29) und Lorik Bunjaku (28) ehrlich auf die Fragen aus der Community – dabei werden sie aufgefordert, ihre Meinung über ihre Ex-Sommerhaus-Mitbewohner Emma Fernlund (24) und Umut Tekin (27) zu äußern. Dabei nehmen die beiden Realitystars kein Blatt vor den Mund. "Ich sag mal so: Scheiße bleibt Scheiße", schießt Lorik und fügt hinzu: "Die nennen sich ja Emmut – ihr müsst mal googeln, was 'Mut' auf Albanisch heißt: 'Scheiße'."

Seine Freundin Denise beginnt zu lachen, während Lorik fortfährt: "Zu denen haben wir nicht mal eine Meinung. Die sind so irrelevant für uns." Denise scheint der gleichen Meinung zu sein. "Die schießen sich ja auch immer selber ins Aus. Die nehmen sich gegenseitig auseinander. Die beiden sind einfach der Inbegriff einer Lachnummer", macht die Blondine ihre Abneigung deutlich. Damit sei von ihrer Seite aus alles gesagt – das Paar sei sich auch sicher, dass ihre Meinung von vielen geteilt werde. In den vergangenen Monaten wurde es ruhig um diese Viererkonstellation – bissige Bemerkungen wie diese könnten alte Konflikte aber wohl wieder aufleben lassen.

Mit Lorik, Denise, Umut und Emma trafen im Format Das Sommerhaus der Stars alte Bekannte aufeinander. Alle vier waren Teil der vierten Staffel von Temptation Island V.I.P.. Von Wiedersehensfreude fehlte aber jede Spur, als das Bachelor in Paradise-Paar als Nachzügler ins Sommerhaus einzog. Nachdem Umut bei Temptation seine damalige Partnerin Jana-Maria Herz (33) im TV mit Emma betrogen hatte, entfachte eine Feindschaft zwischen ihm und Lorik. Für den Albaner sei das Verhalten des 27-Jährigen nämlich ein absolutes No-Go gewesen.

RTL / René Lohse Lorik Bunjaku und Denise Hersing

Instagram / umut_tekin41 Umut Tekin, November 2024

