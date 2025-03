Blake Lively und Ryan lassen dieses Jahr Met Gala ausfallen

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) werden in diesem Jahr nicht an der Met Gala teilnehmen. Ein Insider verriet gegenüber TMZ, dass das Paar diesen Entschluss schon vor längerer Zeit gefasst habe. Gerüchte, dass die Absage etwas mit ihrem aktuellen Rechtsstreit mit Justin Baldoni (41) rund um den Film "It Ends with Us" zu tun habe, wurden dabei aus dem Weg geräumt. Das berühmte Galadinner, das am 5. Mai von Vogue-Ikone Anna Wintour (75) ausgerichtet wird, muss also ohne das Glamourpaar stattfinden.

Die Absage überrascht dennoch, da Blake für ihre ikonischen Met-Gala-Looks bekannt ist. Allerdings ist es nicht das erste Mal, dass die Schauspielerin und ihr Ehemann dem Event fernbleiben – auch im vergangenen Jahr entschieden sie sich dafür, die Veranstaltung zu überspringen. Zuletzt hatten Blake und Ryan im Februar bei der 50-Jahr-Feier von "Saturday Night Live" einen Hingucker gelandet. Damals sorgten sie nicht nur mit ihrer strahlenden Erscheinung für Gesprächsstoff, sondern auch mit ihrem humorvollen Umgang mit der Kontroverse um Justins Filmprojekt "It Ends with Us".

Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und haben vier gemeinsame Kinder. Eigentlich zählen sie zu den beliebtesten Paaren Hollywoods – doch der erbitterte Rechtsstreit gegen Justin macht den Eheleuten aktuell ziemlich zu schaffen. "Die Lage bei ihnen zu Hause ist angespannt, weil sie so sehr unter die Lupe genommen werden. Ihr Leben wurde auf den Kopf gestellt. Es ist hart", verriet ein Insider vor wenigen Tagen gegenüber Us Weekly.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively, Schauspieler

Anzeige Anzeige