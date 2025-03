Clea-Lacy Juhns Sohn musste im Krankenhaus untersucht werden

Clea-Lacy Juhn (33) zieht aktuell ihre beiden Zwillingssöhne Mišah und Mika groß, die erst im vergangenen Jahr zur Welt gekommen sind. Jetzt meldet sich die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin allerdings mit besorgniserregenden Nachrichten bei ihren Fans. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto von einem ihrer Söhne im Kinderwagen und erzählt, dass der kleine Mišah eine Untersuchung im Krankenhaus über sich ergehen lassen muss. Was genau der Spross hat, erzählt sie nicht, doch sie schreibt weiter: "Mišah geht es gut und er hat alles sehr gut gemacht. Ich eher weniger, ich habe natürlich Tränen vergossen." Die Ergebnisse der Tests würden sie jedoch erst am kommenden Dienstag bekommen.

Dann teilt sie ein weiteres Detail, das einige ihrer Fans überraschen könnte: Sie war nicht allein mit ihrem Sohn im Krankenhaus. Sie wurde von ihrem Mann Hasim begleitet – Zwillingsbruder Mika blieb bei Cousine und Tantchen. Über die vergangenen Monate wurde gemunkelt, dass Hasim und Clea sich getrennt haben. Die Influencerin teilte nämlich immer wieder kryptische Beiträge diesbezüglich im Netz. Erst Anfang Februar schilderte sie, von wem sie im Alltag mit den Babys am meisten Unterstützung bekommen würde – dabei nannte sie nur ihre Freundinnen und ihre Familie. "Und an einigen Tagen bin ich allein. Aber allein bin ich ja nie. Ich bin ja in bester Gesellschaft mit den Jungs", setzte sie damals noch hinzu. Hasim erwähnte sie allerdings mit keinem Wort.

Clea hat leider schon viele unschöne Erfahrungen im Krankenhaus sammeln müssen. Bereits vor der Geburt ihrer Söhne gab es einige Komplikationen mit ihrer Schwangerschaft: Bei den Zwillingen wurde das feto-fetale Transfusionssyndrom festgestellt, wodurch sich einer von ihnen langsamer entwickelte als der andere. Auch die Gefahr einer Frühgeburt hatte bestanden. Deswegen musste sich Clea einem riskanten Eingriff unterziehen und lag dann etwa zehn Wochen in einer Klinik. Gegenüber RTL gestand sie nach der Geburt, wie sehr ihr das zugesetzt hatte. "Mental hat das Ganze sehr viel mit mir gemacht und es ist eine Zeit, die ich in meinem Leben nie vergessen werde und an welche ich auch keine schönen Erinnerungen habe", schilderte sie.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihr Mann Hasim, August 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

