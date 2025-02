Bestätigt Clea-Lacy Juhn hier die Trennung von Mann Hasim?

Die Beziehung zwischen Clea-Lacy Juhn (33) und ihrem Mann Hasim verlief im vergangenen Jahr nicht ganz reibungslos. Kurz nachdem die Influencerin ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, trennten sich die beiden. Im August bestätigten sie das Liebes-Comeback. Doch seit einigen Wochen wird gemunkelt, dass es zwischen den beiden doch endgültig vorbei ist. Jetzt scheint Clea-Lacy in ihrer Story auf Instagram wieder darauf hinzuweisen, dass sie und Hasim mittlerweile getrennt sind. Während einer Fragerunde wird sie gefragt, von wem sie im Alltag Unterstützung bekommt. Darauf antwortet sie, dass sie an vielen Tagen von ihren Freundinnen und ihrer Familie Hilfe bekommt. "Und an einigen Tagen bin ich alleine. Aber alleine bin ich ja nie. Ich bin ja in bester Gesellschaft mit den Jungs", schreibt sie und meint damit wahrscheinlich ihre Zwillingssöhne. Über Hasim verliert der Webstar kein Wort.

Auch im Dezember machte Clea schon kryptische Andeutungen. Während einer damaligen Fragerunde wurde sie gefragt, was sie sich in ihrem Leben nicht so erhofft hatte. Darauf hatte sie nur mit: "Tatsächlich gibt es da das ein oder andere." geantwortet. Einen Tag später teilte sie ein Video in ihrer Story, in dem ein Vater über den Stress als alleinerziehender Vater redet. Das ließ sie zwar komplett unkommentiert, doch die Gerüchteküche brodelte trotzdem gewaltig. Noch dazu kommt, dass auf den Accounts der beiden keine Fotos voneinander oder zusammenzufinden sind. Nur ein einziges Foto gibt es noch online, auf dem beide zu sehen sind: Es zeigt die beiden am Tag der Geburt ihrer Zwillinge.

Als Hasim und Clea-Lacy sich im Mai des vergangenen Jahres erstmals getrennt hatten, ging es der heutigen Zwillingsmama gar nicht gut damit. Damals waren sie erst einige Monate miteinander verheiratet gewesen und schienen sehr glücklich miteinander. Als Clea die traurigen Nachrichten bekanntgab, schrieb sie berührend: "Ja, ich werde zukünftig alleinerziehend sein. Ich bin gebrochen, wie ich es vorher noch nie in meinem Leben gewesen bin. Wut, Enttäuschung und Trauer überkommen mich." Clea und Hasim sind seit April 2023 offiziell ein Paar.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Getty Images Clea-Lacy Juhn im Juni 2022

