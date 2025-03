Das passiert nach Eltons Abschied mit "Wer weiß denn sowas?"

Elton (53) verabschiedet sich nach vielen Jahren von der ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?. Der Moderator, der seit 2015 an der Seite von Bernhard Hoëcker (55) als Teamkapitän in der beliebten Sendung auftrat, wird noch bis zum Ende der aktuellen Staffel zu sehen sein. Wie RTL berichtet, wird ihm als Abschied am 26. April eine große Samstagabend-Sonderausgabe gewidmet, die um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird. Das Grundkonzept der Show bleibt erhalten, und Bernhard wird weiterhin Teil des Formats sein. Ein Nachfolger werde "rechtzeitig bekannt geben".

Elton prägte die Sendung mit seiner humorvollen und authentischen Art und gewann in den zehn Jahren beeindruckende 545 der insgesamt knapp 1.300 Sendungen. Andreas Gerling, ARD-Koordinator Unterhaltung, ernannte ihn aufgrund seiner Leistungen zum "Ehrenspielführer" des Formats. Auch ARD-Programmdirektorin Christine Strobl äußerte sich laut spot on news lobend über ihn: "Elton hat dieser Sendung mit seiner authentischen und lockeren Art viel Charme, Witz und Herz gegeben." Trotz seines Abschieds wird die Quizshow wie gewohnt fortgeführt, um den Erfolg des Formats, das sich großer Beliebtheit erfreut, weiterzuführen.

Der mittlerweile 53-jährige Elton, mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat, hat sich in den letzten Jahrzehnten als eines der bekanntesten Gesichter der deutschen TV-Landschaft etabliert. Seine Karriere begann er als Sidekick von Stefan Raab (58) bei TV Total, was ihn einem breiten Publikum bekannt machte. Privat wird der Moderator für seine bodenständige und humorvolle Art geschätzt, die sich auch in seinen TV-Auftritten widerspiegelt. Gegenüber dem Medium erklärte er: "Ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben". Während seiner Zeit bei "Wer weiß denn sowas?" entwickelte sich zwischen ihm und Bernhard eine besondere Dynamik, die der Sendung ihren Unterhaltungswert verlieh. Die Zuschauer werden ihn sicherlich vermissen – doch Elton ist dafür bekannt, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen.

Anzeige Anzeige

Instagram / elton_tv Elton, Moderator

Anzeige Anzeige

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

Anzeige Anzeige