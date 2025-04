Bizarres Geschenk für Elton zu "Wer weiß denn sowas?"-Aus

Nach zehn Jahren an der Seite von Kai Pflaume (57) und Bernhard Hoëcker (55) verabschiedete sich Elton (54) am Wochenende aus der beliebten Quizshow Wer weiß denn sowas?. Am Ende seines letzten Auftritts bedankten sich Eltons Kollegen auf unvergessliche Weise bei ihm: Unter tosendem Applaus überreichte das Team dem Moderator ein riesiges Porträt von ihm selbst, das zuvor viele Jahre seinen Platz hinter dem Publikum im Studio gehabt hatte.

Bernhard zeigte sich beim Geschehen bestens amüsiert und lachte herzhaft, während andere langjährige Weggefährten Elton zu seinem Abschied bejubelten. Doch neben all dem Spaß war Elton am Ende sichtlich gerührt und konnte sich ein paar Tränen nicht verkneifen. In einem Video, das Kai nach der Sendung auf Instagram teilte, kommentierte er augenzwinkernd die besondere Geste: "Ein 'kleines' Abschiedsgeschenk für Elton nach der Aufzeichnung der letzten Sendung."

Elton, bürgerlich Alexander Duszat, ist den Fernsehzuschauern inzwischen aus unterschiedlichen Formaten bekannt: Ob als Dauerpraktikant bei Stefan Raab (58), als lustiger Moderator bei der Kindersendung "Eins, zwei oder drei" oder als Ratefuchs bei "Wer weiß denn sowas?", Elton wurde all seinen Rollen gerecht und stets von seinen Fans geliebt. In Zukunft will er beruflich kürzertreten und sich seiner Familie widmen.

ARD Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

