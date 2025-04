Abschied: Elton ist dankbar für "Wer weiß denn sowas?"-Zeit

Am Samstagabend war es so weit: In einer Sonderausgabe von Wer weiß denn sowas? verabschiedete sich Elton (54) von der TV-Show. Zehn Jahre war er Teil der ARD-Sendung und fungierte neben Bernhard Hoëcker (55) als Teamkapitän. In Zukunft müssen Zuschauer auf den beliebten Entertainer verzichten. Nach der Abschiedssendung meldete sich Elton in seiner Instagram-Story zu Wort. "Danke für zehn unfassbar coole, schöne und lustige Jahre. Danke an das gesamte Team und ich meine auch das gesamte Team – egal, welcher Job", betonte der 54-Jährige emotional.

Auch Kai Pflaume (57), der die ARD-Sendung moderiert, äußerte sich im Netz zu Eltons Ausstieg. "Auch wenn du zukünftig bei WWDS nicht mehr dabei bist, bleiben wir doch Freunde fürs Leben", schrieb der 57-Jährige zu einem Foto der beiden Kollegen in seiner Instagram-Story. Elton fiel der Abschied von der Quizshow alles andere als leicht. In einer Pressemitteilung des Senders erklärte er jedoch, dass er in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für seine Familie und Freunde und vor allem für sich selbst haben wolle.

Und wie geht es nun nach Eltons Abschied weiter? Kai Pflaume bleibt den Zuschauern weiterhin als Moderator erhalten – und auch Bernhard Hoëcker wird weiterhin als Teamkapitän auftreten. Auch das Grundkonzept der Show bleibt unverändert. Dementsprechend muss es einen Nachfolger für Elton geben. Dieser wurde bisher jedoch noch nicht bekannt gegeben. In Fan-Foren wird bereits wild diskutiert. Ein Name fällt dabei immer wieder: der von dem deutschen Komiker und Synchronsprecher Wigald Boning (58). Es bleibt jedoch spannend, wer in Eltons Fußstapfen tritt.

ARD / Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Wigald Boning im April 2025

