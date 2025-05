Verlorene Wette: Sido hat ein Elton-Tattoo auf seinem Arm

Rapper Sido (44) hat in der nächsten Ausgabe von "Raabs Pokernacht mit GGPoker.de", die am 15. Mai um 22:35 Uhr bei RTL zu sehen ist, Moderator Stefan Raab (58) und das Publikum mit einer besonderen Offenbarung überrascht: Er trägt tatsächlich ein Tattoo von Elton (54) auf dem Arm. Am Pokertisch hebt Sido spontan seinen Pulloverärmel, um das ungewöhnliche Kunstwerk von Eltons Unterschrift zu präsentieren. Entstanden ist das Tattoo durch eine verlorene Wette zu Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020, als Sido gegen den YouTuber Simon Unge in einem Online-Quiz antrat, das von Elton moderiert wurde.

Im Rahmen der Online-Show "Zuhause mit Sido" wurde ein Quiz digital ausgetragen. Als das Quiz unentschieden endete, war klar, dass sich sowohl Sido als auch Simon Eltons Handschrift tätowieren lassen müssen. Stefan zeigte sich am Pokertisch sichtlich beeindruckt und witzelte, dass es ja fast so wäre, als würde sein Name als Tattoo den Arm von Snoop Dogg (53) oder Eminem (52) schmücken. "Ich bin stolz drauf", betonte Elton im Gespräch, und Sido versicherte, dass er dieses Tattoo niemals überstechen lassen würde.

Sido ist in der deutschen Musikszene längst eine feste Größe und bekannt für seinen Humor. Gerade deshalb passt das ausgefallene Elton-Tattoo perfekt zum Image des Berliners, der auch in Gesprächen mit Fans und Kollegen gern sein loses Mundwerk zeigt. Elton, der ursprünglich als Show-Praktikant bei Stefan seine Fernsehkarriere startete, genießt inzwischen Kultstatus. Neben Sido, Elton und Stefan sind am 15. Mai auch Sarah Engels (32) und Felix Kroos am Start, wenn um 100.000 Euro gepokert wird.

Anzeige Anzeige

Instagram / unge Simon Unge, Influencer

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefan Raab, Entertainer

Anzeige Anzeige