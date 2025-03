Elton verlässt Quizshow: Das sagt Moderator Kai Pflaume

Elton (53), bekannt als Teamkapitän der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?, hat überraschend seinen Abschied von der Sendung bekannt gegeben. Nach zehn Jahren im Ratepanel verkündete der Moderator via Instagram seinen Entschluss, künftig kürzertreten zu wollen, um mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben. Neben Elton waren auch Moderator Kai Pflaume (57) und sein langjähriger Showkollege Bernhard Hoëcker (55) in der Abschiedsnachricht zu sehen. Während Bernhard ihm für die "unfassbar tolle Zeit und die vielen spaßigen Momente" dankte, fügte Kai scherzhaft hinzu: "Na, spaßig war es nicht immer." Ernst meinte er das jedoch nicht, denn in einem Kommentar betonte der Moderator, wie traurig ihn Eltons Entscheidung mache.

Eltons Abschied hat auch bei den Fans und prominenten Kollegen für emotionale Reaktionen gesorgt. In der Kommentarspalte seines Instagram-Posts äußerten sich Prominente wie Evelyn Burdecki (36), Jan Köppen (42) und Model Betty Taube (30) zu seinem Ausstieg. Auch die Produktionsfirma UFA Fiction ließ es sich nicht nehmen, dem Moderator für seine Arbeit zu danken. Am 26. April zeigt die ARD zum Abschluss von Eltons Zeit bei der Show eine große Abschiedsfolge zur Primetime. Wer Eltons Nachfolge im Teamkapitänssessel antreten wird, wurde bislang nicht bekannt gegeben.

Elton, der eigentlich Alexander Duszat heißt, ist trotz seiner Erfolge als TV-Gesicht ein bodenständiger Familienmensch geblieben. Einst wurde er als "Praktikant" in Stefan Raabs TV Total bekannt, bevor er sich als Moderator etablierte. Mit seiner humorvollen, aber authentischen Art wurde er nicht nur vom Publikum, sondern auch von seinen Kollegen geschätzt. Abseits der Kameras lebt er ein unaufgeregtes Privatleben mit seiner Familie, was auch der Hauptgrund für seinen Ausstieg aus der Quizshow war. Trotz seines Abschieds sind sich Fans und Weggefährten sicher: Elton wird in der Show für immer seine Spuren hinterlassen haben.

ARD/Morris Mac Matzen Bernhard Hoëcker, Tanja Makarić, Kai Pflaume, Julian Claßen und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Getty Images Elton und seine Frau Yvonne Duszat im April 2005

