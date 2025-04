Diese Stars kommen zu Eltons "Wer weiß denn sowas?"-Abschied

Nach zehn Jahren und über 1290 Folgen verabschiedet sich Moderator Elton (54) von der beliebten ARD-Quizshow Wer weiß denn sowas?. Sein letzter regulärer Auftritt wird am 22. April ausgestrahlt, bevor er am 26. April in einer großen XXL-Ausgabe um 20:15 Uhr offiziell Tschüss sagt. In der Show, die gleichzeitig im Ersten und bei ORF 1 zu sehen sein wird, werden hochkarätige Gäste erwartet: Torsten Sträter (58) trifft auf Oliver Welke (58), Christoph Maria Herbst (59) tritt gegen Palina Rojinski (39) an, und die Designer Guido Maria Kretschmer (59) und Marina Hoermanseder duellieren sich in einem dritten Match.

In typischer "Wer weiß denn sowas?"-Manier treten die Prominenten in drei Duellen gegeneinander an, bevor das Siegerteam eine finale Schnell-Raterunde absolviert. In einem Statement hatte Elton bereits erklärt, wie schwer ihm die Entscheidung zum Rückzug aus der Show fiel. "Es war eine Ehre, jeden Abend um 18 Uhr ein so großes Publikum zu unterhalten", erklärte er. Außerdem zeigte er sich dankbar für die gemeinsame Zeit in der Sendung: "In diesen zehn Jahren sind wir zu einem wunderbaren Team zusammengewachsen." Gleichzeitig erklärte er, dass er seinen Rückzug nutzen wolle, um mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben.

Elton, mit bürgerlichem Namen Alexander Duszat, wurde vor allem durch seine Rolle als Sidekick von Stefan Raab (58) bei TV Total bekannt. Seitdem hat er sich zu einem der beliebtesten Moderatoren Deutschlands entwickelt. Besonders geschätzt wird seine bodenständige und humorvolle Art, die der Show einen ganz eigenen Charme verliehen hat. Für die Abschiedsausgabe wird erneut mit spannenden Live-Experimenten und kniffligen Fragen für Unterhaltung gesorgt. Elton und sein Team spielen dabei für einen guten Zweck – und vielleicht reicht es ja noch für einen letzten großen Sieg.

Getty Images Bernhard Hoëcker und Elton, "Wer weiß denn sowas?"-Stars

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton und Stefan Raab in "Du gewinnst hier nicht die Million", Februar 2025

