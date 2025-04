Elton findet Knossis Extrem-Show "Deep Down" fahrlässig

Jens "Knossi" Knossalla (38) sorgt mit seinem neuen Extrem-Format "Deep Down – Die Vergrabenen" für Schlagzeilen, doch nicht jeder ist begeistert. Moderator Elton (54) äußerte in seiner Instagram-Story deutliche Bedenken zu dem Experiment, bei dem Knossi und weitere Teilnehmer, darunter Sascha Huber (32), 100 Stunden lang lebendig begraben werden. Ab dem 4. Mai wird die Show auf Joyn starten, bevor sie zehn Tage später auch auf YouTube zu sehen sein wird. Elton kommentierte das Format als "keine gute Idee" und warnte davor, dass Zuschauer – insbesondere Kinder und ältere Menschen – solche Herausforderungen ohne professionelle Betreuung nachahmen könnten.

Die Kritik des TV-Stars blieb bisher ohne direkte Reaktion seitens der Verantwortlichen oder der Teilnehmer der Show. Inhaltlich soll "Deep Down" die Ängste der Teilnehmer untersuchen und sie an psychische Grenzen bringen. Knossi und seine Mitstreiter werden während des Experiments in getrennten, unterirdischen Holzboxen ausharren, ausgestattet nur mit Wasser und einem persönlichen Gegenstand. Laut den Produzenten sei die Idee, sich mit der Angst vor dem Tod zu konfrontieren, ein bewusster Schritt, um die Zuschauer und die Teilnehmer selbst in neue emotionale Tiefen zu führen. Zuvor hatten Knossi und Sascha schon durch ähnliche Projekte wie die Survival-Reality-Show 7 vs. Wild Erfahrungen mit extremen Formaten gesammelt.

Knossi gehört zu den bekanntesten Gesichtern in der deutschen Streaming-Landschaft und begeistert mit seinen außergewöhnlichen Projekten ein Millionenpublikum. Dass er dabei Risiken nicht scheut, hat er bereits mehrfach bewiesen. Dennoch zeigt sich der Entertainer auch immer wieder nachdenklich: Auf Instagram teilte er, wie überfordert er beim Gedanken an die Dreharbeiten zu "Deep Down" war, und sprach von "Todesangst". Auch Teilnehmer Sascha hat sich bereits einen Namen als Fitness-Influencer und Survival-Fan gemacht. Andere Mitwirkende, darunter Ronny Berger und Fibii, sind ebenfalls bekannt für extreme Herausforderungen. Doch trotz aller Erfahrungen bleibt fraglich, ob sich die Risiken dieser Show rechtfertigen lassen – und ob Eltons mahnende Worte Gehör finden.

Anzeige Anzeige

Instagram / knossi Knossi bei den Vorbereitungen zu "Mission Unkown"

Anzeige Anzeige

Instagram / elton_tv Elton, Moderator

Anzeige Anzeige