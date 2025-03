"Drei gegen Einen": Knossi muss medizinisch betreut werden

Für Jens Heinz Richard Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), endete sein Auftritt in der RTL-Show "Drei gegen Einen – Die Show der Champions" am 29. März mit einem unerwarteten Zwischenfall, wie das Magazin Focus Online berichtet. Gemeinsam mit TV-Koch Tim Mälzer (54) und Moderator Elton (53) kämpfte der Social-Media-Star im Schlammfußball gegen Ex-Fußballprofi Felix Kroos. Nach dem kräftezehrenden Wettkampf musste Knossi jedoch medizinisch betreut werden. Ein auf Instagram veröffentlichtes Foto zeigt den Entertainer auf dem Boden liegend, lediglich mit Bademantel und Unterhose bekleidet, während Sanitäter sich um ihn kümmern.

Der Streamer selbst, dem es schon bei seiner Atlantiküberquerung Ende vergangenen Jahres körperlich nicht gut ging, nahm die Situation mit Humor. In der Bildunterschrift heißt es: "Machst Gameshows ham se gesagt... 'ist spaßig' ham se gesagt... 'ist geil und ungefährlich' ham se gesagt!" Offenbar hatte das intensive Schlammspiel Knossi an seine Grenzen gebracht, denn er fügte hinzu: "Ich wusste nicht mehr, wer ich bin und wo ich bin." Auch Kollegen und Fans kommentierten das Bild humorvoll. Kai Pflaume (57) schrieb: "Das Gesicht kenne ich!" und Felix Kroos scherzte: "Sah bei mir ähnlich aus, trotzdem ein großer Spaß! Wann Revanche?" Was genau zu Knossis gesundheitlichen Beschwerden führte, blieb jedoch unklar.

Knossi, der sich als Entertainer, Comedian und Moderator einen Namen gemacht hat, ist bekannt für seine energiegeladene und oft unerschrockene Art. Der Streamingstar beweist regelmäßig, dass er für Spaß und Unterhaltung viel riskiert, sei es in TV-Shows, Livestreams oder Reality-TV-Formaten. Besonders auffällig ist seine Fähigkeit, solche Momente selbstironisch zu verarbeiten – ein Markenzeichen, das ihm Millionen von Fans eingebracht hat. Vielen Situationen begegnet er stets mit einem Augenzwinkern, wie dieser Vorfall erneut eindrucksvoll zeigt. Seine Actionszenen und zugleich authentische Art machen Knossi zu einem der bemerkenswertesten Gesichter der Unterhaltungsbranche.

RTL / Steffen Z Wolff Elton, Knossi und Tim Mälzer mit Laura Wontorra bei "Drei gegen Einen"

Getty Images Knossi, YouTuber

