"Fette Sau": Axel Schulz wurde von seinem Arzt beleidigt

Axel Schulz (56) sorgte kürzlich bei Wer weiß denn sowas? für einen emotionalen Moment. Der ehemalige Schwergewichtsboxer war gemeinsam mit Henry Maske (61) zu Gast und erzählte in der Quizshow mit Kai Pflaume (57), dass er in der Vergangenheit aufgrund von Knieproblemen eine Operation benötigt habe, ihm diese jedoch verwehrt worden sei. Der Grund: sein Gewicht. "Nö, zehn Kilo abnehmen, fette Sau", habe der Arzt ihm entgegengehalten. Als Axel diese Geschichte erzählte, reagierte das Publikum mit Empörung und Fassungslosigkeit.

In der Sendung nahm der ehemalige Boxer die Situation mit Humor, auch wenn die Beleidigung eine problematische Erfahrung für ihn war. "Es ist wirklich brutal gewesen", sagte Axel offen über den Vorfall. Dennoch nahm er die Herausforderung an, stellte seine Ernährung um und nahm zwölf Kilogramm ab. Heute wiegt er stabile 96 Kilogramm, womit er auch weiterhin im Schwergewicht starten könnte. Im Quiz gelang es Axel mit seinem Teamkollegen Elton (54), den Abend mit einem Erfolg abzuschließen: Sie erspielten 1.001 Euro und konnten sich am Ende gegen Henry und Bernhard Hoëcker (55) durchsetzen.

Als Boxer gehört der 56-Jährige zu den Legenden des deutschen Sports. Nach seiner aktiven Karriere hat er sich durch diverse Auftritte im Fernsehen als Publikumsliebling gehalten. So ist er regelmäßig bei Spendengalas, Jahresrückblicken oder Spielshows zu Gast. Auch in dieser Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" beeindruckte Axel mit seiner Offenheit und Selbstironie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bernhard Hoëcker und Elton, "Wer weiß denn sowas?"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images Axel Schulz bei der "Ein Herz für Kinder Gala", Jahr 2013

Anzeige Anzeige