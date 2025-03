Deshalb ist Bushido der Richtige für Anna-Maria Ferchichi

Schon seit Langem zählen Anna-Maria Ferchichi (43) und Rapper Bushido (46) zu den Traumpaaren der deutschen Medienwelt. Nur selten halten sie sich damit zurück, Details ihrer Beziehung mit der Welt zu teilen. In einer Fragerunde auf Instagram wird Anna-Maria nun gefragt, wann sie wusste, dass ihr Mann der Richtige für sie ist. "Ich bin mir nicht sicher, ob es diesen einen Moment gab", antwortet die Schwester von Sarah Connor (44) ehrlich. Fest steht aber, dass sie immer noch total verknallt in ihren Partner ist. "Auch nach all den Jahren finde ich ihn noch wahnsinnig anziehend", schwärmt die Unternehmerin.

Außerdem scheint Bushido, der mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi heißt, sie einfach grundsätzlich wertzuschätzen. Anna-Maria schreibt weiter: "Er gibt mir das Gefühl, richtig zu sein, genauso wie ich bin. Ich weiß, er liebt mich, denn er zeigt es mir auch nach 14 Jahren noch." Sie sind nämlich nicht nur Ehepartner, sondern auch beste Freunde und ein gutes Team als Eltern. Sie ist glücklich. Allerdings ist sie auch der Meinung, dass sie sich das erarbeitet habe. "Das gibt es nicht von Anfang an", meint die mehrfache Mutter.

Wie gut die Beziehung von Anna-Maria und Bushido auf wirklich allen Ebenen funktioniert, zeigen die beiden immer wieder ungeniert. Sie sind ein eingespieltes Team – sowohl als Eltern als auch beruflich. Sie stehen nicht nur für verschiedene TV-Formate zusammen vor der Kamera, sondern haben auch noch einen gemeinsamen Podcast. Doch auch sexuell sind die beiden Turteltauben auf einer Wellenlänge. Wie Anna-Maria immer wieder im Netz erzählt, sind die beiden sehr experimentierfreudig und haben ein sehr ausgeprägtes Liebesleben.

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi im November 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Ehepartner

