Keine Affäre? Samira Yavuz gibt Details zu Serkans Ehebruch

Vergangenen Monat machte eine überraschende Nachricht die Runde: Die Realitystars Serkan (31) und Samira Yavuz (31) gaben ihre Trennung bekannt. Grund dafür war ein Seitensprung des 31-Jährigen. Nun gewährt Samira auf Instagram weitere Details zu Serkans Ehebruch. Fremdgehen sei für sie nicht gleich Fremdgehen, betont die Podcasterin. Serkan habe sie zwar betrogen, aber nach ihrem Wissensstand habe er keine Affäre gehabt – also keine emotionale Beziehung parallel zu ihrer Ehe.

An die Frau, mit der der Seitensprung stattgefunden hat, verschwendet Samira keine Gedanken. Im Netz stellt die zweifache Mama klar: "Die Frauen sind mir wirklich komplett egal." Immerhin ist es ja der Ehemann, mit dem man sich ein Bett teilt und von dem man auch Treue erwarten kann. "Warum sollte ich von irgendwelchen mir unbekannten Frauen Loyalität erwarten?", meint die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin. Trotzdem heißt sie ein solches Verhalten nicht gut: "Ob man das jetzt aus ihrer Sicht machen muss, muss sie mit sich selbst vereinbaren."

Serkan und Samira sind offiziell getrennt. Trotzdem wohnen sie gemeinsam mit ihren zwei Töchtern noch unter einem Dach. Das Zusammenleben versuchen sie so harmonisch wie möglich zu gestalten. Das berichtete die Reality-TV-Bekanntheit vor wenigen Tagen in ihrem Podcast "BADASS statt SAD ASS – Trennungstalk mit Samira". "Man hat immer noch so dieses Eingespielte wie vorher", erklärte die Influencerin. Doch die "Du kannst mich mal!"-Momente gehörten ebenso dazu.

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

