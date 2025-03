So läuft Zusammenleben von Ex-Paar Serkan und Samira Yavuz

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Badass statt Sad Ass – Trennungstalk mit Samira" darüber gesprochen, wie es ist, nach der Trennung von ihrem Ehemann Serkan Yavuz (31) weiterhin mit ihm unter einem Dach zu leben. Das ehemalige Paar arrangiere sich momentan im Alltag, um für die gemeinsamen Kinder da zu sein. Samira erklärte, dass sie die Nähe und Organisation, die das gemeinsame Leben erfordert, mit Serkan respektvoll meistere, obwohl das vorherige Beziehungsgefühl längst verschwunden sei. "Man hat immer noch so dieses Eingespielte wie vorher. Nur jetzt ist es halt so, dass man öfter mal denkt: ‘Du kannst mich mal!’ – und dann lebt man wieder normal weiter", sagte sie.

Das Zusammenleben ist jedoch nur eine Übergangslösung, da ein Umzug bereits fest eingeplant sei. Samira berichtete, dass sie und Serkan bald getrennte Wohnungen beziehen würden. Der geplante Neustart gebe ihr Halt, obwohl sie zugibt, dass sie bisher kaum Vorbereitungen getroffen habe: "Habe ich gepackt? Nein. Habe ich irgendwie Umzugskartons? Nein, auch noch nicht. Aber ich bin dran." Für sie sei wichtig, dass diese vorübergehende Koexistenz nicht von alten Gefühlen überschattet wird, sondern von Pragmatismus und einem klaren Blick für die Verantwortung gegenüber den Kindern.

Samira und Serkan, die ihre Fans durch ihre Teilnahme an Formaten wie Bachelor in Paradise kennen, galten lange als Vorzeigepaar. Trotz schwieriger Phasen in der Beziehung hielten sie zusammen, gründeten eine Familie und feierten ihre Liebe mit einer Hochzeit. Nach der Trennung macht Samira jedoch deutlich, dass keine Feindseligkeit zwischen ihr und Serkan bestehe. Vielmehr würden sie versuchen, das Beste für ihre Töchter herauszuholen.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz bei ihrer Hochzeit

