Neuer Kandidat: Steff Jerkel kämpft bei "The Ultimate Hype"

Stephan Jerkel (55), den Fans besser bekannt als Steff Jerkel, wird Teil des Box-Events "The Ultimate Hype". Der ehemalige Teilnehmer von Das Sommerhaus der Stars wagt sich am 4. Oktober in den Ring, um zu beweisen, dass mehr in ihm steckt, als viele erwarten. Auf Instagram hieß es dazu: "Er hat schon sehnsüchtig auf sein goldenes Ticket gewartet und ist bereit, alles dafür zu geben." Wer sein Gegner sein wird, steht derzeit noch nicht fest, doch die Vorfreude unter den Fans und Kollegen ist groß. Reality-TV-Star Pia Tillmann (39) kommentierte etwa: "Wie geil ist das denn?"

Steff ist nicht der einzige Kandidat für das Boxevent, der bereits feststeht. Neben dem Goodbye Deutschland-Star tritt auch der Fitness-Influencer und Ex-Freund von Pamela Reif (29) Willi Whey (30) an. Gegen wen der Sportler kämpft, bleibt ebenfalls vorerst ein Geheimnis. Was jedoch schon bekannt ist: Der ehemalige The 50-Kandidat Chris Broy (36) wagt auch das Abenteuer und steigt für "The Ultimate Hype" in den Ring. Auch sein Gegner steht offiziell noch nicht fest.

Neben den männlichen Kandidaten trauen sich auch zwei Frauen in den Ring. Christin Okpara (29) und Walentina Doronina (25) werden bei dem Boxevent am 4. Oktober in Oberhausen gegeneinander antreten. Die beiden Realitystars verbindet bekanntlich keine Freundschaft – das ließ besonders Walentina in den sozialen Medien durchblicken. "Lern erst mal, die Bandagen richtig zu binden, bevor du was von Boxen erzählst...", stichelte die Influencerin schon vor dem Kampf auf Instagram.

ProSieben/Nikola Milatovic Stephan Jerkel bei "Das große Promi-Büßen" 2023

Instagram / williwhey Willi Whey im Juni 2024

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Walentina Doronina, Reality-TV-Teilnehmerin