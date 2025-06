Was läuft da bei Madelyn Cline und NFL-Star Caleb Williams?

NFL-Star Caleb Williams und Schauspielerin Madelyn Cline (27) wurden gemeinsam beim Summer Smash Musikfestival in Illinois gesichtet und lösten damit reichlich Spekulationen aus. Während Caleb im vergangenen Monat durch Trennungsgerüchte von seiner langjährigen Freundin Alina Thyregod in den Schlagzeilen war, zeigte er sich hier nun in einer größeren Freundesgruppe, in der sich auch die bekannte Outer Banks-Darstellerin befand. Videos in den sozialen Medien zeigen die beiden, wie sie in der Menge während einer Performance von Sexy Redd tanzen. Auffällige Zärtlichkeiten zwischen den beiden wurden jedoch nicht beobachtet, wie Daily Mail berichtet.

Die Gerüchte um das mögliche Ende der Beziehung von Caleb und Alina begannen, nachdem der NFL-Star allein beim Formel-1-Grand-Prix in Miami aufgetreten war. Fans bemerkten zudem, dass Alina scheinbar gemeinsame Fotos mit Caleb aus ihren Social-Media-Profilen entfernt hat. Eine offizielle Stellungnahme zu seinem aktuellen Beziehungsstatus hat Caleb, der sich aktuell auf die neue Saison mit den Chicago Bears vorbereitet, jedoch bislang nicht abgegeben.

Für Madelyn ist es nicht das erste Mal, dass ihr Liebesleben in den Fokus der Medien rückt. Sie hatte in der Vergangenheit bereits offen über die Herausforderungen gesprochen, die das Leben als prominente Persönlichkeit mit sich bringt. Besonders die öffentliche Aufmerksamkeit während ihrer Beziehung und der späteren Trennung von Chase Stokes (32), ihrem Co-Star aus "Outer Banks", hat sie geprägt. Die Erfahrung habe laut Madelyn jedoch dazu geführt, dass sie mehr Wert darauf legt, Privates auch privat zu halten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verbindung zwischen ihr und Caleb entwickeln wird – ob beruflich oder rein freundschaftlich.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Madelyn Cline und Caleb Williams

Anzeige Anzeige

Getty Images Caleb Williams, Quarterback der Chicago Bears, und Alina Thyregod

Anzeige Anzeige

JACKSON LEE DAVIS/NETFLIX Madelyn Cline und Chase Stokes in "Outer Banks"