Finale Jagd: Das "Outer Banks"-Finale ist für 2026 bestätigt

Das große Finale für die Abenteuerserie Outer Banks ist in Sicht: Die fünfte Staffel, die 2026 auf Netflix erscheinen soll, wird die Geschichte rund um die Pogues zu Ende führen. Die Dreharbeiten laufen aktuell in Charleston, South Carolina, wie die Serienschöpfer Shannon Burke, Josh und Jonas Pate verkündeten. "Wir sind überglücklich, noch ein letztes Abenteuer mit den Pogues zu erleben", ließen sie verlauten. Fans dürfen sich auf eine noch einmal besonders emotionale Staffel vorbereiten, die John B, Sarah, Kiara und ihre Freunde auf eine gefährliche Verfolgungsjagd von Marokko nach Portugal führt.

In der finalen Staffel dreht sich alles um die Rache für JJ (24), der am Ende von Staffel 4 tragischerweise durch die Hände seines leiblichen Vaters starb. Nachdem sie ihn in der Wüste beerdigt haben, beschließen die Pogues, ihren Freund zu ehren, indem sie die Jagd nach dem Schatz nicht aufgeben. Ziel ist es, den Schurken Chandler Groff in Lissabon zu stellen und die sagenumwobene Blaue Krone zurückzugewinnen. Darüber hinaus möchten John B und Sarah ihre verlorene Heimat Poguelandia wieder aufbauen – auch für ihr ungeborenes Kind, das sie nach JJ benennen wollen.

Die Nachricht über das Ende der beliebten Serie löste vor allem bei den Darstellern große Emotionen aus. Besonders Madelyn Cline (27), die Sarah spielt, zeigte sich tief bewegt von der bevorstehenden Abschiedsstimmung, die das gesamte Team am Set begleitet. Schon zuvor hatten die Schauspieler ihre starke Verbundenheit öffentlich gemacht, was die eng geknüpfte Atmosphäre der "Outer Banks"-Familie verdeutlicht. Für die Fans bleibt der Trost, dass die Darsteller ihre Rollen noch einmal mit viel Herzblut ausfüllen werden, um das Abenteuer der Pogues gebührend zu beenden. Die Vorfreude auf dieses epische Finale lässt auf einen würdigen Serienabschluss hoffen.

Jackson Lee Davis/Netflix © 2023 Chase Stokes und Madelyn Cline am Set von "Outer Banks"

COURTESY OF NETFLIX Der Cast von "Outer Banks"

Getty Images Der Cast von "Outer Banks" bei einem Event in West Hollywood im Februar 2020