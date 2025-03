"Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver teilt Tränen-Video

Oliver Ginkel, bekannt aus der Realityshow Make Love, Fake Love, hat nach dem Finale der Serie ein emotionales Statement auf Instagram geteilt. Zu einem Video, das ihn mit Tränen in den Augen zeigt, schrieb der TV-Star: "POV: Du schaust das Finale von MLFL und realisierst erst jetzt, was da passiert ist." Neben dem Clip teilte Oliver einen längeren Text, in dem er über Gefühle, Menschlichkeit und den Umgang mit Hass und Missgunst sprach. Ein besonderes Detail: Oliver trug im Video scheinbar den gleichen Anzug, den er auch im Finale getragen hatte.

Im Post betonte Oliver, dass er gelernt habe, zu seinen Gefühlen zu stehen, und ermutigte seine Follower, andere Menschen nicht vorschnell zu verurteilen: "Natürlich weiß ich, dass die meisten Reality-TV schauen, um abzuschalten, aber wir sind auch nur Menschen und haben Gefühle", schrieb er. Gleichzeitig appellierte er daran, keinen Hass zu verbreiten und sich stattdessen auf Positives zu konzentrieren. Es gehe ihm nicht darum, perfekt zu sein, sondern aus Erfahrungen zu lernen: "Ich will niemanden belehren, sondern meine Aufmerksamkeit nutzen, um zu sensibilisieren."

Oliver, der durch die Teilnahme an "Make Love, Fake Love" zum Zuschauer-Liebling wurde, hat sich seitdem eine treue Fan-Basis aufgebaut. In den sozialen Medien gibt Oliver regelmäßig Einblicke in seinen Alltag und beweist dabei immer wieder Humor und Bodenständigkeit. Seine offene und emotionale Art steht dabei für viele im Kontrast zum oft oberflächlichen Image der Reality-TV-Welt. Mit seinem jüngsten Post scheint er das Ziel zu verfolgen, andere dazu zu ermutigen, sich nicht für ihre Gefühle zu schämen. Seine Follower reagieren positiv auf die Botschaft: "Gewinner der Herzen" schreibt ein Nutzer.

Im großen Finale von "Make Love, Fake Love" musste Karina Wagner (29) auf schmerzhafte Weise herausfinden, dass nicht alle Männer, in die sie ihr Vertrauen gesetzt hatte, ehrlich zu ihr waren. Maurice Spada, der schließlich mit Partnerin Smilla als Gewinner hervorging, offenbarte, dass alles nur ein Spiel für ihn gewesen war. Der Wirbel um das emotionale Finale des Formats hat bei den Fans definitiv für Gesprächsstoff gesorgt. Die Wiedersehensfolge ist ab Donnerstag, 27. März 2025, wie gewohnt auf RTL+ verfügbar.

Anzeige Anzeige

RTL / Pervin Inan-Serttas "Make Love, Fake Love"-Kandidat Oliver Ginkel

Anzeige Anzeige

RTL Paula, Smilla, Nessa und Miriam bei "Make Love, Fake Love"

Anzeige Anzeige

RTL Karina und Maurice, "Make Love, Fake Love"-Teilnehmer

Anzeige