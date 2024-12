Boxt Mike Tyson bald etwa ein zweites Mal gegen Jake Paul?

Im vergangenen Monat stiegen Mike Tyson (58) und Jake Paul (27) für den Kampf des Jahres in den Ring. Nach einem überraschenden Sieg seitens des YouTubers könnte es nun sein, dass die Boxlegende eine zweite Chance bekommt. Wie FFTV Boxing berichtet, habe der saudi-arabische Geschäftsmann und Sportfunktionär Turki Al-Sheikh "Iron Mike" eine hohe Summe geboten, um im Boxring erneut gegen den Content-Creator anzutreten. "Jake Paul ist ein Witz. Ich gebe Mike Tyson 700 Millionen Dollar, wenn er sich bereit erklärt, dieses Mal in einem echten Kampf gegen Jake Paul anzutreten und durch K.o. in maximal drei Minuten zu gewinnen", soll das Angebot gelautet haben.

Ob sich Mike dafür oder dagegen entscheidet, ist bisher noch unklar. Fans würden sich aber sicherlich darüber freuen – immerhin wurde auch der vergangene Boxkampf heiß erwartet. Die Aufregung war sogar so groß, dass Netflix sich mittlerweile mit einer Sammelklage konfrontiert sieht. Der Streamingdienst, der das Event ausgestrahlt hatte, zog nämlich die Wut seiner Abonnenten auf sich, als es zu erheblichen Problemen mit der Übertragung kam. Laut The Hollywood Reporter heißt es, Netflix sei unzureichend vorbereitet gewesen, weswegen nun Schadensersatz für alle Betroffenen gefordert wird.

Davon abgesehen lieferten der 58-Jährige und Jake den Zuschauern aber trotzdem eine Menge Unterhaltung. Das Boxspektakel, das am 15. November stattfand, startete zunächst mit einem aggressiv vorgehenden Mike, der sein Pensum jedoch nicht über die Runden halten konnte. In der dritten Runde konnte sein Gegner nachlegen und mehrere Treffer landen. Kurz vor Schluss unterbrach die Internetbekanntheit den Kampf, um sich vor dem Ex-Weltmeister zu verbeugen und ihm Respekt zu zollen. Am Ende wurde dann nach Schiedsrichterpunkten entschieden – und der 27-Jährige ging als Sieger hervor.

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson im November 2024

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

