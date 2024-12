Netflix plant neue Dokuserie über Mike Tysons Leben

Netflix plant eine neue dreiteilige Dokumentarserie über den legendären Boxer Mike Tyson (58). Die Ankündigung erfolgte kurz nachdem der spektakuläre Kampf gegen Jake Paul (27) auf Netflix als das meistgestreamte globale Sportereignis aller Zeiten in die Geschichte einging. Laut Deadline werde die Serie das Leben von Mike beleuchten – von seinem kometenhaften Aufstieg zum jüngsten Schwergewichtsmeister der Geschichte im Alter von nur 20 Jahren bis hin zu seinen persönlichen Herausforderungen.

Regie führt Floyd Russ, bekannt für seine Arbeit an Projekten wie "Untold: Malice at the Palace" und "American Manhunt: The Boston Marathon Bombing". In der Serie wird weit mehr als nur der sportliche Ruhm beleuchtet. Auch Mikes Inhaftierung, finanzielle Probleme, Substanzmissbrauch und die Kontroversen im Ring finden ihren Platz. "Es ist eine herausfordernde, aber willkommene Reise, meine Geschichte durch den objektiven Blick des Wachstums und der Reife zu teilen", erklärte Tyson gegenüber Netflix und betonte, dass dies die perfekte Plattform sei, um seine Geschichte einem globalen Publikum näherzubringen.

Mike, der Vater von sieben Kindern ist, sprach auch offen über das Thema Selbstreflexion. "Die meisten Menschen haben zu viel Angst, ihr Leben objektiv zu betrachten und möchten sich selbst als Helden ihrer eigenen Geschichte darstellen. Aber wenn wir wirklich objektiv sind, wissen wir, dass wir nie der Held unserer eigenen Geschichte sein können", reflektierte er.

Getty Images Jake Paul und Mike Tyson im November 2024

Getty Images Mike Tyson im Jahr 2000

