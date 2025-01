Mike Tyson und Jake Paul feiern Freundschaft nach TV-Kampf

Die Boxer Mike Tyson (58) und Jake Paul (28) trafen zuletzt beim spektakulären Netflix-Kampf im November 2024 aufeinander. Dort besiegte der jüngere Sportler seinen erfahrenen Gegner Mike. Inzwischen scheint die Rivalität jedoch vergessen zu sein! Auf dem Ball zur Amtseinführung von Donald Trump (78) haben es die beiden Stars am Montag so richtig krachen lassen. Paul teilt am Dienstag ein Video von dem Event auf seinem Instagram-Account. In diesem hebt er Mike auf seine Schultern und sie haben sichtlich Spaß zusammen. Den Post betitelt er mit den Worten: "Beste Freunde."

Die neue Aufnahme der Freunde sorgt bei den Fans jedoch für reichlich Frust. Schließlich tauschten die Boxer im Vorfeld ihres Kampfes wiederholt heftige Sticheleien und Beleidigungen öffentlich aus. Der Streit ist jetzt offensichtlich endgültig Geschichte. Die Anhänger fühlen sich in Anbetracht der überraschenden Harmonie zwischen ihnen ein Stück weit betrogen. Ein User beschwert sich: "Alles war nur eine Täuschung!" Andere Follower freuen sich hingegen und feiern die unerwartete Freundschaft.

Obwohl der groß angekündigte Kampf zwischen Mike und Jake nur wenige Monate her ist, hat der 58-Jährige bereits Probleme, sich daran zu erinnern. In einem Interview mit Fox Sports Radio gestand Mike vor Kurzem, dass er schon nach der ersten Runde einen Blackout hatte. Er beschrieb seine Lage vollkommen ehrlich: "Ich erinnere mich nicht mehr so genau an den Kampf, ich habe irgendwie das Gedächtnis verloren."

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

Getty Images Mike Tyson im Dezember 2021

