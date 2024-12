Mike Tyson hat kaum Erinnerungen an Boxkampf mit Jake Paul

Mike Tyson (58) kann sich an seinen Kampf gegen Jake Paul (27) nicht mehr erinnern. Der Ex-Profiboxer stand letzten Monat dem halb so alten YouTuber im Ring gegenüber und verlor den Kampf nach acht Runden nach Punkten. In einem Interview mit dem Sender Fox Sports Radio gestand Mike nun, dass er nach der ersten Runde einen Blackout hatte und sich an den Rest des Abends nicht mehr erinnern kann. "Ich erinnere mich nicht mehr so genau an den Kampf, ich habe irgendwie das Gedächtnis verloren", erklärte Mike gegenüber dem Sender und fügte hinzu: "Ich habe den Kampf nicht gesehen. Weißt du, woran ich mich erinnere? Ich kam nach der ersten Runde zurück und Jake machte eine Art Verbeugung. Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere."

Dennoch betonte Mike, dass er sich körperlich gut fühlte. "Ich war nicht müde, ich war nicht verschwitzt." Mikes Konkurrent Jake gab später zu, dass er es während des Kampfes etwas ruhiger angehen ließ, um den Ex-Champion nicht zu verletzen: "Ja, definitiv. [...] Ich wollte den Fans eine Show bieten, aber ich wollte niemanden verletzen, der nicht verletzt werden musste." Vor dem Kampf hatte Mike mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, was die Frage aufwirft, ob seine Erinnerungslücken damit zusammenhängen könnten. "Im Juni wäre ich fast gestorben. Ich hatte acht Bluttransfusionen", verriet er im Interview mit dem Sender und fügte hinzu: "Ich habe die Hälfte meines Blutes und 11 Kilo im Krankenhaus verloren und musste kämpfen, um gesund zu werden."

Trotz dieser gesundheitlichen Herausforderungen entschied er sich, noch einmal in den Ring zu steigen. Für Mike war es ein besonderer Moment, den er vor allem mit seiner Familie teilen wollte. "Zu erleben, wie meine Kinder mich acht Runden lang mit einem talentierten Kämpfer sehen, ist ein Erlebnis, das kein Mann sich erhoffen kann", sagte er stolz. Der Kampf gegen Jake soll sein letzter gewesen sein, und Mike ist trotz seiner Niederlage dankbar für diese Erfahrung.

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

Getty Images Milan Tyson, Mike Tyson, Miguel Tyson, Morocco Tyson und Lakiha Tyson im März 2018

