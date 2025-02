So reagiert Jörg Dahlmann auf seinen Dschungel-Rauswurf

Für Jörg Dahlmann (66) heißt es heute Abschied nehmen. Als fünfter Kandidat muss der ehemalige Sport-Kommentator das Dschungelcamp verlassen. Bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Die Stunde danach" wird der achtplatzierte Camper der 18. Dschungelcamp-Staffel zu seinem Rauswurf befragt und zeigt sich sichtlich geknickt: "Ich bin sehr traurig, ich bin auch sehr enttäuscht, ich hab ja schon gesagt, ich würde am liebsten noch zwei Wochen verlängern, wenn meine Freundin Claudia herkommen würde."

Vor allem der Abbruch seiner letzten Dschungelprüfung seitens Mitstreiterin Anna-Carina Woitschack (32) stimmt den 66-Jährigen im Nachhinein traurig. In der Challenge mussten die beiden Camper in jeweils eine sonnenbankähnliche Truhe steigen, in die nach und nach Tiere gekrabbelt wären. Doch schon bevor die Prüfung offiziell startete, übermannte Anna-Carina die Angst, sodass sie den Satz "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" rief. "Ich hätte so gerne mal Schlangen um mich herum gehabt und mal ein paar Ratten zur Seite geschoben und ich war auch gestern so enttäuscht, als Sonja dann meinte, da wären Schlangen in der Sonnenbank gewesen", erklärt Jörg angefressen.

Der riesige Ehrgeiz des ehemaligen Kommentators spiegelte sich auch in der Einschätzung seiner Freundin Claudia wider. Als sie von seinem Exit erfuhr, erklärte sie im Interview: "Ich hätte ihn gerne noch weiter gesehen, und er ist wirklich sehr traurig, dass er jetzt gehen muss. Der wollte es unbedingt." Doch nicht nur Claudia ist über Jörgs Dschungel-Aus verwundert: Auch einige Fans werden von diesem Rauswurf überrascht sein. Als Promiflash die eingefleischten Dschungel-Fans vor die Wahl stellte, wen sie am liebsten aus dem Camp verbannen würden, zeichnete sich ein anderes Bild ab. Von insgesamt 2.029 Lesern haben 916 (54,1 Prozent) dafür gestimmt, dass sie gerne Edith Stehfest den Laufpass geben würden. Jörg bekam lediglich 255 Leserstimmen, umgerechnet 12,6 Prozent.

RTL Anna-Carina Woitschack und Jörg Dahlmann im Dschungelcamp 2025

RTL Edith Stehfest im Dschungelcamp 2025

