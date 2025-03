Kim Gloss genießt jede Sekunde nach der Geburt ihrer Tochter

Kim Gloss (32) wurde erst vor wenigen Tagen zum dritten Mal Mama. Die kleine Rosa macht das Familienglück der Influencerin und ihres Partners Alexander Beliaikin perfekt. In ihrer Instagram-Story teilt die frischgebackene Mama nun ein niedliches Video von sich und ihrem neuesten Familienzuwachs, das sie beim Kuscheln zeigt. "Mein Engel, ich genieße jede Sekunde dieser Kennenlernzeit, weil ich zu gut weiß, wie schnell sie vorbeigeht", schreibt Kim zu dem Clip.

Nur wenige Tage zuvor verkündete die 32-Jährige die Geburt ihrer Tochter stolz mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf ihrem Social-Media-Account. Kim verriet, dass Rosa am 20. März um 3:33 Uhr in der Nacht das Licht der Welt erblickte. Innerhalb weniger Minuten sammelten sich unzählige Glückwünsche unter dem Verkündungspost. "Am Weltglückstag. Alles Gute für euch", lautete eine Nachricht eines Followers.

Kims dritte Schwangerschaft gestaltete sich durchaus kompliziert. Mehrere Monate litt sie unter unsäglichen Schmerzen durch einen Nierenstein. Dieser wurde im vergangenen Monat sogar operativ entfernt, da die einstige DSDS-Bekanntheit vor Schmerz zusammengebrochen war. Nach dem Eingriff ging es ihr besser.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss' Tochter Rosa

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Februar 2025

