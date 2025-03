Selten: Hugo Egon Balder spricht über sein Familienleben

Hugo Egon Balder (75), der Kult-Moderator aus Sendungen wie "Alles Nichts Oder?!" und "Genial daneben", wird 75 Jahre alt. Zu diesem besonderen Anlass sprach Hugo gemeinsam mit seinen Kindern Saliha und Canel in einem seltenen Interview mit Gala über sein Privatleben. Die beiden stammen aus seiner vierten Ehe mit Meral, doch inzwischen ist Hugo seit fünf Jahren mit seiner Frau Elena zusammen. Trotz der Scheidung ihrer Eltern verbindet die Geschwister eine enge Beziehung zu ihrem Vater. Sohn Canel zog erst kürzlich nach Hamburg, in seine Nähe. "Kann man positiv sehen, kann man aber auch negativ sehen", scherzt er. Tochter Saliha lebt hingegen in Köln.

In dem Interview teilten Saliha und Canel liebevolle, mitunter auch witzige Anekdoten. So begleitete Hugo seine Tochter einst auf ein Justin Bieber (31)-Konzert, eine Erfahrung, die er mit Humor beschreibt. "Ich bin kurz raus, weil ich es nicht mehr hören konnte, und draußen standen alle Väter", erinnert sich der Moderator lachend. Auch als Vater bewies Balder immer Engagement: Sohn Canel erzählte begeistert, dass sein Vater nach nächtlichen Theateraufführungen Hunderte Kilometer fuhr, nur um ihn an seinem Geburtstag morgens zur Schule zu bringen. Solche Erinnerungen zeigen, wie wichtig ihm die Familie auch neben seiner erfolgreichen Karriere war.

Privat ist Hugo für seine Kinder nicht nur "weise", sondern auch "albern" – eine Mischung, die offenbar gut ankommt. Der Moderator, der mit seiner trockenen Art deutsche TV-Geschichte schrieb, verbringt gern Zeit mit seinen Liebsten. Humor und Bodenständigkeit scheinen dabei zentrale Werte in seinem Leben zu sein. Seine beiden Kinder sind stolz auf ihren Vater, der trotz jahrelanger medialer Präsenz immer auch ein Unterstützer im Hintergrund war. Den Geburtstag feiern sie nun gemeinsam – eine Gelegenheit, die Generationen noch näher zusammenzubringen.

Instagram / hugoegonbalderofficial Hugo Egon Balder mit seinem Sohn Canel

SAT.1 / Willi Weber Hugo Egon Balder, Fernsehmoderator

