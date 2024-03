Warum Hugo Egon Balder noch lange nicht in TV-Rente geht!

Hugo Egon Balder (73) kann nicht genug bekommen! Obwohl der Moderator in wenigen Tagen 74 Jahre alt wird, ist er noch weit von dem Gedanken entfernt, seine Karriere zu beenden. "Ich bin jetzt 73 Jahre alt, aber den Punkt im Leben hatte ich noch nie, dass ich mir vorstellen konnte, gar nicht mehr arbeiten zu gehen", verrät der gebürtige Berliner im Interview mit Bild. Und das beweist der Kabarettist auch: Denn aktuell dreht er wieder neue Folgen seines TV-Klassikers "Genial daneben." "Diese Sendung würde ich auch noch mit 80 Jahren machen, wenn ich noch einigermaßen aussehe und der Kopf noch da ist", betont der Fernsehmoderator.

Doch der 73-Jährige stimmt auch kritische Töne an: "Die Welt hat sich verändert. Man muss ja heute schon aufpassen, dass man keinen Shitstorm kriegt." Um dem vorzubeugen, hat der Fernsehmoderator jedoch eine Strategie: "Aber was ich immer erlebe: Witze funktionieren immer – egal bei wem." Und das ist es auch, was den TV-Star antreibt, die Menschen über die Jahre hinweg zu entertainen: "Es gibt doch nichts Schöneres, als Leute zum Lachen zu bringen." Der Moderator berichtet davon, dass sich trotz seines Witzes einige Personen angegriffen fühlen und gar beschweren. Dazu hat er eine klare Meinung: "Wenn man darauf immer Rücksicht nehmen würde, würde überhaupt nichts mehr passieren. Dann darf man überhaupt nichts mehr sagen und darf überhaupt nicht mehr lachen. Das will ich einfach nicht."

Ähnliche Kritik äußerte bereits Thomas Gottschalk (73), während er ein letztes Mal die Kultshow Wetten, dass..? moderiert hatte. Sein Moderations-Aus war nicht etwa seiner körperlichen oder geistigen Verfassung geschuldet. Vielmehr war es der Wandel der Zeit, von dem er sich überholt gefühlt habe. "Der [zweite] Grund ist natürlich der, dass ich im Fernsehen immer das gesagt habe, was ich gedacht habe. Mittlerweile rede ich zu Hause anders als im Fernsehen", äußerte der Fernsehmoderator.

SAT.1/ Willi Weber Hella von Sinnen, Hugo Egon Balder und Wigald Boning bei "Genial Daneben"

Getty Images Thomas Gottschalk, Moderator

