"Genug": Hugo Egon Balder macht eine lange Theaterpause!

Hugo Egon Balder (74) nimmt sich eine Auszeit! Seit rund drei Jahren tourt der Entertainer mit einem Theaterstück durchs Land. Doch nach der letzten Show hat er erst einmal keine Lust mehr auf die Bühne. "Irgendwann ist es genug. Ich mache beim Theater Pause, lange, lange Pause", erklärt er in Barbara Schönebergers (50) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau". Er wolle sich nun viel Zeit für seine Frau und seine Kinder nehmen und die Füße hochlegen: "Ich möchte auch mal wieder das Privatleben genießen."

Ganz ohne Arbeit kann der 74-Jährige jedoch auch nicht sein. Gerade sind zwölf neue Folgen seiner Show "Genial daneben" abgedreht worden und ein neues Soloprogramm ist in Arbeit. Dieses möchte er im September in seinem Haus in Spanien zu Ende schreiben. Im November wird es drei Testprogramme geben und im Frühjahr soll die neue Tour dann beginnen. Trotz seines fortschreitenden Alters, das er auch körperlich merkt, möchte Hugo auch weiterhin kreativ tätig sein. "Ich habe mich körperlich verändert", erklärt er im Podcast. Das mache sich vor allem bei seinen Haaren bemerkbar – die werden immer dünner. Doch dagegen will er nichts machen. Eine Haartransplantation sei keine Option für ihn.

Hugo blickt auf eine vielseitige Karriere zurück, beginnend mit seiner Leidenschaft für Musik und Bühnenkunst. Vom Theater über das Fernsehen bis hin zur Musik. Er spielte als Bassist in der Rockband Birth Control und nahm in den 1970er-Jahren eine eigene Schallplatte mit satirischen Songs auf. Nebenbei finanzierte er seine Schauspielausbildung mit Aushilfsjobs und erzielte schließlich erste Erfolge auf der Bühne. Trotz seiner Prominenz ist der TV-Star auch heute noch bescheiden und humorvoll und gibt zu, dass er nie wirklich erwachsen wurde. "Ich bin immer noch so albern wie früher", betont er im Gespräch mit Barbara, während er gleichzeitig betont, dass er sich heute mehr um seine Gesundheit kümmere. Doch das Rauchen könne er nicht aufgeben: "Das habe ich mal sechs Monate gemacht, und dann habe ich wieder angefangen. Dieses Laster werde ich mein Leben lang nicht mehr los."

SAT.1 / Willi Weber Hugo Egon Balder, Fernsehmoderator

Getty Images Hugo Egon Balder, Schauspieler

