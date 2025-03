So kam Roland Trettl von einer Kochausbildung zum Fernsehen

Roland Trettl (53), bekannt als Gastgeber der Vox-Show First Dates, begeistert seine Fans immer wieder in verschiedenen Formaten. Der Moderator versuchte sich bis vor Kurzem noch in der neuen Staffel von Let's Dance als Tänzer auf dem Parkett. Dabei sprühte der gebürtige Südtiroler wie gewohnt vor Charisma und sorgte für gute Laune. Nach einer beeindruckenden Karriere als Spitzenkoch und TV-Gastgeber wagte der vielseitige Entertainer damit den nächsten Schritt und zeigte, dass er nicht nur mit Kochtöpfen, sondern auch mit Tanzschuhen umgehen kann.

Dass Roland Trettl, der nach seinem Ausscheiden bei "Let's Dance" gegen Juror Joachim Llambi (60) schoss, überhaupt im Fernsehen landete, war zunächst nicht absehbar, wie das Magazin Sol berichtet. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Kochausbildung im Jahr 1987 in Oberbozen, bevor er beim Sternekoch Eckart Witzigmann zum Spitzenkoch ausgebildet wurde. Später leitete er unter anderem das Restaurant "Ikarus" in Salzburg, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. Seine ersten Schritte im TV machte er als Gastjuror in der Sat.1-Show The Taste. Schon damals beeindruckte er mit seiner sympathischen Art. Dies führte letztlich zu seiner Erfolgswelle bei Vox, unter anderem als Moderator von "First Dates" und dessen Ableger.

Privat zeigt sich Roland Trettl bodenständig und charmant. Er lässt regelmäßig durchblicken, wie wichtig ihm persönliche Begegnungen und authentische Verbindungen sind – vielleicht ein Grund, warum "First Dates" bei den Zuschauern so beliebt ist. Auch bei seinen zahlreichen TV-Projekten betont er, dass der menschliche Faktor für ihn immer im Vordergrund steht. Mit seiner offenen und gewinnenden Art hat er sich schon lange einen festen Platz in den Herzen seiner Fans gesichert.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius "First Dates"-Gastgeber Roland Trettl

Anzeige Anzeige