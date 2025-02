Miriam Höller erscheint als ihr Roland Trettl zur Mottoparty

Miriam Höller (37) hat auf einer Mottoparty für Aufsehen gesorgt, als sie sich als ihren Partner Roland Trettl (53) verkleidete. Die Party stand unter dem Motto TV- oder Filmstars, doch anstatt auf ein klassisches Kostüm zurückzugreifen, entschied sich das Model für eine ganz persönliche Note. "Ich hatte zu Hause wirklich absolut kein passendes Kostüm", erklärte sie in einem Video auf Instagram. Kurzerhand borgte sie sich Rolands Outfit aus. Dabei handelte es sich um sein bekanntes Ensemble aus der Sendung "First Dates Hotel", bestehend aus Krawatte und Weste. "Ich gehe einfach als du", soll sie ihrem Partner lachend vorgeschlagen haben, der die Idee begeistert aufnahm.

Bevor es losging, hatte Miriam jedoch leichte Bedenken, wie ihr ausgefallenes Kostüm ankommen würde. "In Köln mit einem Kostüm aus dem Haus zu gehen, ist ja fast schon normal. Aber hier in Österreich, oh mein Gott!", witzelte sie. Doch spätestens auf der Party war die Sorge vergessen, denn sowohl die anwesenden Gäste als auch ihre Fans auf Instagram waren von ihrem originellen Einfall begeistert. "Krawatte und Weste stehen mir gar nicht so schlecht", kommentierte Miriam augenzwinkernd. Die kreative Aktion gilt für viele ihrer Follower als humorvoller Liebesbeweis an ihren Partner.

Miriam und Roland haben ihre Beziehung erst kürzlich öffentlich gemacht, nachdem sie viele Jahre keinen Kontakt zueinander hatten. Kennengelernt hatten sich die beiden schon vor vierzehn Jahren, zusammen sind sie jedoch erst seit Kurzem. Wie Miriam im Gespräch mit spot on news verriet, hätten sie sich bewusst Zeit gelassen, um zu prüfen, wie gut sie als Paar harmonieren. "Jetzt sind wir uns sehr sicher, dass wir zusammengehören und gemeinsam die Zukunft gestalten möchten", erklärte sie. Mit ihrem Auftritt als Roland zeigt Miriam erneut, wie viel Humor und Liebe die Beziehung der beiden verbindet. Fans dürfen gespannt sein, was als Nächstes kommt!

VOX Roland Trettl, "First Dates Hotel"-Bekanntheit

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

