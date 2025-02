Erkannt? So sah Roland Trettl noch vor über 15 Jahren aus

Der charmante Gastgeber der VOX-Datingshow First Dates - Ein Tisch für zwei, Roland Trettl (53), hat in den vergangenen Jahren eine gewaltige optische Veränderung durchgemacht. Der TV-Star, der seinen Fans heute nur noch mit seiner grauen Mähne bekannt ist, experimentierte in jüngeren Jahren noch gerne mit seiner Haarfarbe. Wie ausgefallen die Farbwahl seiner Haarpracht war, zeigt ein Foto, das Roland vor einiger Zeit auf seinem Facebook-Profil veröffentlichte. Auf dem Schnappschuss zeigt sich der Moderator im Pumuckl-Look und kommentierte diesen Anblick selbstironisch mit einem: "Schön war ich nicht, aber so richtig blöd dafür."

Er probierte nach dem leuchtenden Hellorange auch noch andere Farben aus. Unter anderem färbte er seine Haare wasserstoffblond und tiefschwarz. Wie Bilder aus dieser Zeit zeigen, kombinierte er die wild nach oben gegelten Haare mit einem kleinen Ziegenbart. Doch nicht nur optisch hat sich in Rolands Leben viel getan. Während er sich beruflich lange im Sterneküchen-Bereich behauptete und mit internationalen Gastköchen im "Ikarus" im Hangar-7 in Salzburg zusammenarbeitete, fand er im Jahr 2018 seinen Platz im TV. Mit "First Dates" wurde er einem breiten Publikum bekannt.

Nicht nur beruflich, auch privat gab es zuletzt Veränderungen: Nach der Trennung von seiner Frau Daniela Anfang des Jahres 2023 genießt Roland aktuell sein Liebesglück mit Miriam Höller (37), einer Stuntfrau und ehemaligen Germany's Next Topmodel-Teilnehmerin. Wie Miriam kürzlich in einem Interview mit RTL ausplauderte, scheinen die beiden überglücklich miteinander zu sein: "Ich bin gerade total verliebt und glücklich. Es ist so frisch, neu und schön. Jetzt gilt es, das [erst mal] zu genießen."

Facebook / /TrettlRoland Roland Trettl in jungen Jahren

Getty Images Roland Trettl, Oktober 2009

