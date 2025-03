Frisch verliebt: Roland Trettl schwärmt von Miriam Höller

Starkoch Roland Trettl (53) hat es sich nach seinem Ausscheiden bei der RTL-Show Let's Dance richtig gut gehen lassen und verbrachte ein entspanntes Wochenende mit seiner Lebensgefährtin Miriam Höller (37) in einem Designhotel im österreichischen Hinterglemm. In einem Gespräch mit dem Magazin Bunte spricht der First Dates-Moderator nun offen über seine Beziehung zu der Stuntfrau und zeigt sich voller Bewunderung für seine Partnerin: "Miriam ist eine Frau, zu der ich nur aufschauen kann. Ich habe einen Riesenrespekt vor ihr, wie sie ihr Schicksal immer wieder in die Hand nimmt, mit einer unglaublichen Energie und Resilienz weitermacht, andere motiviert und dabei so positiv bleibt."

Für Roland steht fest, dass diese Verbindung etwas ganz Besonderes ist. Seinen Beziehungsstil beschreibt der TV-Koch als von Treue und Loyalität geprägt: "Ich liebe die Freiheit, wobei ich in einer Beziehung der loyalste und treueste Mensch bin." Der 53-Jährige zieht Parallelen zwischen sich und einem Adler, der nach Freiheit strebt und Verantwortung übernimmt, im Gegensatz zu einer Ente, die seiner Meinung nach Risiken scheut. Passend zu dieser Lebenseinstellung schmückt auch ein Adler-Tattoo seinen Arm.

Miriam hatte in der Vergangenheit mit schweren Schicksalsschlägen zu kämpfen. Nach dem Verlust ihrer ersten großen Liebe, Hannes Arch, und schweren Verletzungen durch einen Stunt-Unfall fand sie mit viel Kraft zurück ins Leben. "Ich hätte nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann wieder glücklich werden kann. Manchmal findet das Leben wirklich einen Weg", erklärte sie kürzlich in einem Interview mit RTL. Mit ihrem Roland, mit dem die 37-Jährige seit wenigen Monaten liiert ist, ist sie nun wieder überglücklich. Die beiden genießen ihre Liebe in vollen Zügen – aber erst mal hauptsächlich für sich. Die Öffentlichkeit lässt das Paar für den Moment nur begrenzt daran teilhaben.

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl

