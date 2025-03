Simone Thomalla und Co.: Knutschalarm bei "Let's Dance"

Gestern fegten die Promis bei Let's Dance erstmals mit ihren Profi-Partnern über das Parkett. Es wurde aber nicht nur auf der Tanzfläche sinnlich – auch hinter den Kulissen der Tanzshow wurden ziemlich viele Zärtlichkeiten ausgetauscht, denn es gibt so einige verliebte Pärchen im Cast! Wie Bild berichtet, eilte Simone Thomalla (59) in den Werbepausen zu ihrem neuen Freund René, der im Publikum saß, und holte sich ein paar Küsse und Umarmungen als Glücksbringer ab.

Ebenfalls erst seit einigen Monaten zusammen sind Roland Trettl (53) und Miriam Höller (37), die ihre Zuneigung in den Pausen nicht verstecken wollten – wie auf Fotos, die der Zeitung vorliegen, unschwer zu erkennen ist. Influencerin Paola Maria (31) hatte ihren Liebsten Alexander Thoss dabei, zu dem sie immer mal wieder für ein paar Knutscher von der Promi-Tribüne in den Gastraum lief. Aber auch Christine Neubauer (62) setzte auf intime Stärkung und busselte hin und wieder mit ihrem Partner José.

Ebenfalls für romantische Highlights sorgte Profi-Tänzerin Ekaterina Leonova (37), die ihren neuen Freund Ilya Viarmenich mitgebracht hat. Laut Berichten war der Tänzer nicht nur zum Anfeuern, sondern auch schon tatkräftig hinter den Kulissen im Einsatz. Während eines Trainings ersetzte er Ekaterina, als diese gesundheitlich angeschlagen war. Am Freitagabend stand Ilya dann als Unterstützung für seine Liebste am Rand des Tanzparketts, als diese mit Diego Pooth einen Cha Cha Cha zu "Step By Step" von New Kids On The Block performte. Dafür bekamen die zwei ordentliche 19 Punkte von der Jury und durften schlussendlich in die nächste Runde einziehen.

ActionPress Roland Trettl, Gastgeber bei "First Dates – Ein Tisch für zwei"

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Ekaterina Leonova, Tänzerin

