Roland Trettl schießt nach "Let's Dance"-Aus gegen Llambi

Es gibt Ärger im "Let's Dance"-Paradies! Für Roland Trettl (53) war schon nach der zweiten Folge der beliebten Tanzshow Schluss: Der TV-Koch hatte mit seinem Tango nicht überzeugen können. Nach seinem Aus meldet sich der First Dates-Host auf Instagram zu Wort – und nimmt kein Blatt vor den Mund. "Herr Llambi, ein guter Typ, auch ein Mensch, in dem vielleicht ab und zu ein kleines Kind steckt, das nach Aufmerksamkeit schreit", stichelt der Gastronom mit einem Schmunzeln gegen den Kultjuror Joachim Llambi (60).

Roland scheint Joachim seine harte Kritik in der letzten Folge wohl etwas übel zu nehmen. Für seine Performance mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (36) erhielt der TV-Koch von dem "Let's Dance"-Urgestein nämlich lediglich vier Punkte. "Das war nicht dein Tanz, ich nehme dir auch nicht ab, dass du es gefühlt hast", kritisierte der Juror. Und was sagt Herr Llambi zu Rolands Stichelei? Im RTL-Interview zeigt sich der Tanzprofi gelassen. Doch eine kleine Retourkutsche kann er sich dann doch nicht verkneifen: "Das sagt der Richtige, der in kurzen Hosen und Kniestrümpfen bei 'First Dates' herumspringt."

Mit seiner sehr direkten Art eckt Joachim des Öfteren an. Erst kürzlich war der 60-Jährige während einer Show für seine scharfe Kritik ausgebuht worden. Der Juror ließ sich davon zwar nicht beeindrucken, doch auf Instagram verteidigte er sich im Anschluss energisch. "Ausgebuht in einer deutschen Fernsehshow, das muss man erst mal schaffen", betonte er entgeistert und stellte klar, dass er niemanden persönlich beleidigt habe. Es sei ihm nur um eine ehrliche Beurteilung gegangen.

RTL / Stefan Gregorowius Roland Trettl und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance" 2025

Getty Images Joachim Llambi, 2024

