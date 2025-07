Miriam Höller hatte vor Roland mit Männern abgeschlossen

Miriam Höller (38) hat mit RTL über ihre Liebe zu Starkoch und TV-Moderator Roland Trettl (54) gesprochen. Anfang des Jahres machten die beiden ihre Beziehung öffentlich, doch ihre Geschichte begann schon viel früher. Nach vielen Jahren sind sie sich erneut begegnet, und nun hat Miriam in Roland ihren Partner fürs Leben gefunden: "Wahre Liebe ist, nicht an sich zu denken, sondern an das zu denken, was man geben kann."

Die Verbindung der beiden hat für Miriam eine ganz besondere Bedeutung, denn zuvor hatte sie die Hoffnung auf die Liebe weitgehend aufgegeben. "Ich war ja selber lange Single und habe wirklich gedacht: Die Männer, die lasse ich jetzt mal. Ich möchte gar nicht mehr in einer Beziehung sein", erklärt die ehemalige Stuntfrau dem Sender und fügt hinzu: "Dann habe ich Roland nach vielen, vielen Jahren wiedergetroffen, und ich lerne durch ihn vor allem Vertrauen. Ein Vertrauen in einen anderen Menschen." Laut Miriam beginnt wahre Liebe für sie genau dort, weswegen sie aktuell total glücklich mit Roland ist: "Deswegen liebe ich es gerade, wieder in einer Beziehung zu sein, und das in einer so wunderbaren, das macht mich sehr glücklich."

Roland Trettl hat ebenfalls kürzlich von seiner Partnerin geschwärmt. "Miriam ist eine Frau, zu der ich nur aufschauen kann. Ich habe einen Riesenrespekt vor ihr, wie sie ihr Schicksal immer wieder in die Hand nimmt, mit einer unglaublichen Energie und Resilienz weitermacht, andere motiviert und dabei so positiv bleibt", erzählte der First Dates-Moderator Bunte.

ActionPress Miriam Höller, Model

Instagram / miriamhoeller Roland Trettl und Miriam Höller im Januar 2025

Instagram / roland_trettl Miriam Höller und Roland Trettl