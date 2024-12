Shailene Woodley spielt Janis Joplin in neuem Biopic

Shailene Woodley (33) hat bestätigt, dass sie die legendäre Sängerin Janis Joplin in einem kommenden Biopic verkörpern und dabei selbst die Songs singen wird. In der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) erzählte die Schauspielerin, dass sie bereits seit sieben Jahren an dem Projekt arbeitet und sich sehr darauf freut. Auf die Frage, ob sie ihre eigene Stimme für die Rolle einsetzen wird, antwortete sie begeistert: "Ich werde singen. Sie ist einfach so eine echt groovige Frau, Mann", fügte Shailene hinzu und zeigte ihre Bewunderung für die verstorbene Musikerin.

Die Dreharbeiten zu dem noch unbetitelten Film werden in Kalifornien stattfinden, nachdem das Projekt eine Förderung von 2,36 Millionen Euro von der California Film Commission erhalten hat. "Wir haben die kalifornische Steuervergünstigung bekommen, was ein unglaubliches Geschenk für diesen Film ist, weil wir tatsächlich in Kalifornien drehen können, was heutzutage selten ist", erklärte Shailene gegenüber Jimmy. Dadurch können sie an Originalschauplätzen filmen, die für Janis' Leben eine große Bedeutung hatten, wie zum Beispiel Barney's Beanery, wo die Sängerin ihre letzte Nacht verbrachte. Zusammen mit der Musikproduzentin Linda Perry (59) arbeitet Shailene intensiv daran, Janis' einzigartige Stimme und Ausstrahlung einzufangen. "Sie hat mich wirklich gepusht und mir geholfen, meine eigene Stimme zu finden", erzählte sie über die Zusammenarbeit mit Linda. "Sie hat mich in viele ungewohnte Situationen gebracht, um mich herauszufordern."

Für Shailene ist die Rolle der Janis Joplin eine besondere Herausforderung und Leidenschaft. Die enge Zusammenarbeit mit Linda, die sie als "Legende" bezeichnet, hat sie nicht nur als Sängerin, sondern auch persönlich wachsen lassen. "Sie hat mich wirklich dazu gebracht, aus meiner Komfortzone herauszukommen", sagte Shailene. Mit originalgetreuen Outfits und einem tiefen Eintauchen in Janis' Leben möchte sie dem Publikum die Seele der ikonischen Sängerin näherbringen. Janis wurde in den 1960er Jahren als Mitglied von Big Brother and the Holding Company berühmt, bevor sie eine erfolgreiche Solokarriere startete. Trotz ihres enormen Talents kämpfte sie mit persönlichen Dämonen und verstarb 1970 im Alter von nur 27 Jahren. Shailene hofft, mit dem Film nicht nur Janis' Musik, sondern auch ihren Spirit und ihre Einzigartigkeit zu ehren.

Getty Images Janis Joplin, Sängerin

Frazer Harrison / Getty Shailene Woodley bei den Emmy Awards

