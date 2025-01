Iain Armitage trifft "Big Little Lies"-Mama Shailene wieder

Shailene Woodley (33) gibt momentan am Broadway in New York City ihr Bühnendebüt – und erhält dabei Unterstützung von einem ganz besonderen Fan. Iain Armitage (16), der in der Erfolgsserie "Big Little Lies" ihren Sohn spielte, besuchte eine Aufführung des Stücks "Cult of Love" und teilte seine Begeisterung auf Instagram. "Meine erste 'Fake-Mama' auf der Bühne zu sehen, hat mein Herz so glücklich gemacht", schrieb der Teenager unter ein Foto der beiden Schauspieler, das sie Arm in Arm hinter den Kulissen zeigt.

Das Theaterstück "Cult of Love", das am 12. Dezember Premiere feierte, handelt von den komplizierten Dynamiken einer Familie, die sich über Weihnachten zusammenfindet. Neben Shailene stehen weitere bekannte Namen wie Zachary Quinto (47) und Barbie Ferreira (28) auf der Bühne. Iain lobte in seinem Post das Talent des gesamten Casts und schwärmte von der Inszenierung: "Ich liebe sie einfach!"

Das Wiedersehen von Shailene und Iain weckt bei Fans Hoffnung auf eine dritte Staffel von "Big Little Lies". Im Gespräch mit Vanity Fair machten auch die Darstellerinnen Nicole Kidman (57) und Reese Witherspoon (48) im vergangenen Sommer Andeutungen auf eine Fortsetzung. Demnach kümmere sich Autorin Liane Moriarty schon um das Drehbuch. Allerdings mahnte Reese zur Vorsicht. "Ich möchte nicht darüber sprechen, bevor ich nicht im Kostüm am Set stehe. Dann werde ich bestätigen, dass es passiert. Dann kann uns niemand mehr aufhalten", betonte der "Natürlich blond"-Star.

Getty Images Shailene Woodley im Januar 2024

Getty Images Die Crew von "Big Little Lies"

