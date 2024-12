Shailene Woodley träumt von eigener Familie mit Kindern

Die Schauspielerin Shailene Woodley (33) hat offenbart, dass es einer ihrer größten Träume ist, eines Tages Mutter zu werden. In einem Gespräch mit der Zeitschrift Outside sagte die 33-Jährige: "Einer meiner größten Träume ist, Mutter zu werden." Als die Journalistin Melissa Johnson erwähnte, dass sie ihr eigenes kleines Baby zu Hause gelassen habe, ermutigte Shailene sie scherzhaft, es das nächste Mal mitzubringen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Shailene ihren Wunsch nach Kindern äußert. Bei einer Podiumsdiskussion zur Premiere ihrer Show "Hope in the Water" am 6. Juni in Los Angeles sprach sie darüber, was sie motiviert, sich für die Umwelt einzusetzen. "Der Begriff 'Aktivistin' passt für mich nicht wirklich, denn es erscheint mir einfach logisch", sagte sie. "Ich brauche Sauerstoff zum Atmen und Wasser zum Überleben, und ich brauche Nahrung zum Überleben. Der Planet ist unser Zuhause, und wir sind ein Teil des Planeten und wir sind die Natur, und es ist nichts, was von uns getrennt ist. Und worin sonst sollte ich meine Zeit und Energie investieren?", fuhr die "Divergent"-Darstellerin fort. "Ich möchte Mutter werden, aber ich werde dieses Kind nicht auf diese Welt bringen und sagen müssen: 'Ups, sorry, wir haben sie für dich vermasselt. Viel Spaß für die Jahre, die du hier sein darfst.' Das steht einfach nicht auf meiner Agenda."

Seit der Trennung von ihrem Ex-Verlobten Aaron Rodgers (41) im Jahr 2022 hält sich Shailene in Bezug auf ihr Privatleben eher bedeckt. Damals wurde berichtet, dass die Beziehung der beiden freundschaftlich endete, weil es einfach nicht funktionierte. "Sie sind sehr unterschiedliche Menschen mit beschäftigten Karrieren, und es gab Hindernisse, die sie nicht überwinden konnten", verriet eine Quelle dem Magazin People. Trotz allem sollen sie in gutem Einvernehmen auseinandergegangen sein, ohne böses Blut oder Drama.

Getty Images Aaron Rodgers bei einer Pressekonferenz der New York Jets, Mai 2024

Getty Images Shailene Woodley, Schauspielerin

