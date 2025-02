Im völligen Chaos: Cathy Hummels meldet sich unter Tränen

Für Cathy Hummels (37) war der gestrige Tag wohl ein Montag, wie er im Buche steht. Das Make-up durch Tränen verschmiert, meldete sich die Influencerin am Abend in ihrer Instagram-Story und berichtete von den unglücklichen Missgeschicken, die sie in diesen Zustand versetzt haben. "Ich habe mich gerade so geärgert. Ich habe meinen Backofen kaputtgemacht. Mir ist eine Schale heruntergefallen auf die Glasscheibe, die ist kaputtgegangen", erzählte sie völlig aufgelöst.

Die zerstörte Glasscheibe sei aber noch nicht alles. Auch einer ihrer gepolsterten Küchenstühle sei ruiniert. Eigentlich habe sie ihrem Sohn eine Freude machen wollen und ihm eine Kinderzeitschrift mit Tinte für Fingerabdrücke mitgebracht. Besagte Tinte sei aber komplett auf dem Stoff des Designermöbels ausgelaufen. "Ich hab hier jetzt einen Schaden von locker 2.000 Euro verursacht. Ich bin so sauer", ärgerte sie sich vor laufender Kamera.

Bei ihrem Interieur hört der Spaß für die 37-Jährige auf. Die Küche ist längst nicht das einzige Zimmer, in dem eine Menge Geld steckt. Noch schlimmer wäre es wohl gewesen, wenn so ein Malheur in ihrem heiß geliebten Kleiderschrank passiert wäre. Den präsentierte die Moderatorin vor wenigen Wochen stolz in einem Instagram-Video. "Willkommen in meinem pinken Kleiderschrank. [...] Den habe ich mir extra anfertigen lassen", freute sie sich, als sie ihren Fans ihren Lieblingsraum zeigte und fügte hinzu: "Bitte fragt nicht, wie teuer das war – das war wirklich sehr teuer."

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige