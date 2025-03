Anna Heiser ist wieder zurück bei ihrem Gerald in Namibia

Im Leben von Anna Heiser (34) und ihrem Ehemann Gerald (39) steht eine große Veränderung an: Das Paar hat beschlossen, ihr Zuhause in Namibia hinter sich zu lassen und in Annas Heimat Polen einen Neuanfang zu starten. Deswegen reiste die zweifache Mama vor Kurzem nach Polen, um dort nach einem geeigneten Haus für die Familie zu suchen. Zurück in Namibia ist die Wiedersehensfreude groß. "Kinder und Mann haben sich sehr gefreut, mich zu sehen, und ich natürlich auch", berichtet sie in ihrer Instagram-Story und gesteht, wie erleichtert sie gewesen sei, als sie Leon (4) und Alina (2) wieder in die Arme schließen konnte.

Die Suche nach einem neuen Zuhause in Europa sei emotional sehr erschöpfend für sie gewesen. Trotzdem sei die 34-Jährige fest entschlossen, diesen Schritt zu wagen – nicht zuletzt, um ihre Beziehung zu retten. Während ihrer Heimreise teilte sie einen emotionalen Beitrag auf Social Media und gewährte ihren Fans einen Einblick in ihre Gefühlswelt. "Ich sitze am Flughafen und verfasse diese Zeilen. Während die weit entfernten Pläne langsam zur neuen Realität werden, schaue ich mir die Videos von uns als Paar an. Ich muss gestehen, dass es nicht viele davon gibt, aber die, die ich gefunden habe, erfüllen mein Herz mit Sehnsucht", schreibt sie und fährt fort: "Letztes Jahr war nicht einfach für uns. Es gab viele Momente, in denen wir nicht mehr wussten, wie es weitergeht. Wir waren verletzt, frustriert, manchmal einfach nur müde vom Kämpfen. Aber wir haben nicht aufgegeben – nicht uns." Die Influencerin wisse, dass "eine Beziehung zu retten" nicht bedeutet, dass auf einmal alles perfekt sei. Dennoch setze das Paar alles daran, für ihre gemeinsame Zukunft an sich zu arbeiten – da ihre Liebe es wert sei.

Mit ihren Eheproblemen gehen die Bauer sucht Frau-Stars schon immer sehr offen um. Vor wenigen Wochen offenbarten die beiden aber in einem Interview mit Gala, wie schlecht es zwischenzeitlich wirklich um ihre gemeinsame Zukunft stand. "Wir waren tief in der Scheiße, was unsere Beziehung betrifft. Wir waren wirklich an der Kante und es hätte nur ein Millimeter gefehlt, und wir wären als Ehepaar gescheitert", gestand Anna. Die Auswanderer setzten sich sogar ein Ultimatum, bis wann sie ihre Probleme in den Griff bekommen wollten.

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser mit ihren Kindern im April 2024

Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, bekannt aus "Bauer sucht Frau"

