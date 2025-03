Fiona Erdmann offen: Bei ihren Kids redet ihr keiner rein

Fiona Erdmann (36) hat auf Instagram eine klare Botschaft an ihre Follower gesendet: Bei der Erziehung ihrer Kinder hört sie ausschließlich auf ihr Bauchgefühl und lässt sich von niemandem reinreden. In einer ausführlichen Story erklärte das Model, wie wichtig es sei, auf die eigene Intuition als Mutter zu vertrauen. "Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen in sich als Frau, dass man schon ganz genau weiß, was für seine Kinder das Richtige ist und was nicht", betonte Fiona und appellierte an andere Eltern, sich nicht von Außenstehenden verunsichern zu lassen. Ob beim Nägelschneiden mit der Schere, beim Einschlafen an der Brust oder dem Teilen des Bettes mit ihren Kindern – Fiona bleibt bei ihren individuellen Entscheidungen.

In ihrem Statement machte Fiona deutlich, dass jeder seine eigenen Entscheidungen treffen sollte. "Ich würde niemals irgendjemandem, irgendeiner anderen Mama oder einem Papa oder wem auch immer, sagen, du machst das so oder so", stellte die Influencerin klar und unterstrich, wie wichtig es sei, sich nicht von fremden Meinungen verunsichern zu lassen. Ihr seien die zahlreichen Gegenstimmen zu ihrer Sichtweise bewusst, sie lege jedoch Wert darauf, ihre Kinder so zu erziehen, wie sie es für richtig halte. Dabei vertraue sie auf ihre Intuition: "Ich entscheide, was für meine Kinder das Richtige ist. Und wenn andere Leute das anders machen, bin ich damit komplett konform."

Im Februar dieses Jahres wurde die TV-Bekanntheit zum dritten Mal Mama. Das gab Fiona wenige Tage nach der Geburt auf Instagram bekannt. "Welcher Tag könnte besser sein, um unser Glück zu teilen, als der Tag der Liebe? Unser kleiner Schatz ist endlich bei uns", schrieb die Content Creatorin liebevoll zu den ersten Schnappschüssen ihres neuesten Familienmitglieds. Zudem verriet sie auch den Geburtstag ihres kleinen Wonneproppens: Der kleine Mann erblickte am 12. Februar um 5:30 Uhr das Licht der Welt.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, TV-Bekanntheit, mit zwei ihrer Kids

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre Familie im Dezember 2024

