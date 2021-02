Diese Neuigkeiten erschütterten Angehörige, Freunde und Fans von Kasia Lenhardt (✝25) am Mittwoch zutiefst. Am Morgen hatte es erste Berichte gegeben: Diesen zufolge sei das Model am Dienstag leblos in seiner Wohnung aufgefunden worden. Anschließend meldeten sich bereits zahlreiche Wegbegleiter der einstigen Germany's next Topmodel-Finalistin zu ihrem Ableben zu Wort. Jetzt äußerte sich auch Kasias Familie zu den Schlagzeilen – und bestätigten den tragischen Todesfall.

In einer Pressemitteilung ihrer Anwälte wandten sich die Angehörigen der gebürtigen Polin an die Öffentlichkeit: "Mit großer Bestürzung und Trauer müssen wir den unerwarteten Tod unserer geliebten Tochter Kasia am 9. Februar bestätigen." Die Hinterbliebenen der Mutter eines Sohnes dankten zudem für die Anteilnahme. "Wir bitten jedoch gleichzeitig von Trauerbekundungen abzusehen, damit wir in diesen schweren Stunden zu uns selbst finden können", heißt es weiter.

Schon zuvor hatte sich Kasias Management zu den Berichten geäußert. Zu einem Foto der schönen Influencerin schrieb die Agentur: "Du wirst uns allen sehr fehlen. Wir wünschen deiner Familie alle Kraft dieser Welt."

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Kasia Lenhardt 2018 im KaDeWe

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im April 2020

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, "Germany's next Topmodel"-Finalistin von 2012

