Marc Eggers hat Bill Kaulitz in Beziehung wohl betrogen

Bill Kaulitz (35) hat in der neuesten Folge seines Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" überraschend offen über seine bisherigen Beziehungen gesprochen und dabei ein trauriges Geständnis gemacht. "Ich wurde in jeder meiner Beziehungen betrogen", erklärte der Tokio Hotel-Frontmann. Auch seine letzte Beziehung zu Let's Dance-Kandidat Marc Eggers (38) scheint der Sänger offenbar mit dazuzuzählen, denn Bill betonte: "Also wirklich in jeder Beziehung."

Marc und Bill trennten sich Ende 2024, ohne damals konkrete Gründe für das Liebes-Aus zu nennen. Während Bill in früheren Podcast-Folgen von "Ghosting" und davon, wie ihm "jemand eiskalt den Rücken zugedreht" habe, sprach, scheint er nun ein klareres Bild vom Ende ihrer Beziehung gezeichnet zu haben. Über seine bisherigen Liebesflauten verriet der 35-Jährige in der aktuellen Folge nämlich: "Das ist das Schmerzhafte, dass ich nie die Entscheidung getroffen habe, sondern mir die immer abgenommen wurde."

Die Trennung beschäftigt Bill offenbar noch immer sehr. Im Podcast bezeichnet er diese als "eine offene Wunde", die er dringend heilen müsste. Ein wenig Ablenkung in Form von neuen Flirts kommt ihm da aber sehr gelegen, wie er vor einigen Wochen im Podcast erzählte: "Ich habe momentan mehrere Verehrer." Sein Singleleben genießt Bill also trotz etwas verbliebenem Herzschmerz in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Marc Eggers, Content Creator

Anzeige Anzeige

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Musiker

Anzeige Anzeige