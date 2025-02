Zahlreiche Verehrer: Bill Kaulitz genießt sein Single-Dasein

Bill Kaulitz (35), der Sänger von Tokio Hotel, hat in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" einen Einblick in sein aktuelles Liebesleben gegeben. Pünktlich zum Valentinstag, an dem sein Haus von Blumensträußen und Herzballons gefüllt war, rätselten seine Fans über eine mögliche neue Beziehung. Doch der Sänger stellte klar: Einen festen Partner gibt es momentan nicht. Stattdessen genießt er das Leben als Single in vollen Zügen und plaudert: "Ich habe momentan mehrere Verehrer." Diese potenziellen Liebhaber kommen offenbar sowohl aus Deutschland als auch aus seiner Wahlheimat Los Angeles.

Sein Bruder Tom Kaulitz (35) konnte sich im Podcast ein Lachen nicht verkneifen und kommentierte Bills Dating-Leben gewohnt direkt: "Ich kann mich an keine Situation erinnern, wo du nicht mehrere Verehrer hattest!" Seit der Trennung von Marc Eggers (38) im Dezember sei Bill wieder voller Energie. Er nutze die neu gewonnene Freiheit, um sich mit verschiedenen Menschen zu treffen – nicht nur in den USA, sondern auch während seiner Aufenthalte in Deutschland. Dazu sagt Bill: "Ich finde es gut, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen. Ich habe jetzt, wenn ich in Berlin bin, jeden Abend eigentlich ein Date." Neben Rosen von seinen Verehrern erhielt er am Valentinstag auch Geschenke von seiner Schwägerin Heidi Klum (51) und seinen Bandkollegen Gustav Schäfer (36) und Georg Listing (37).

Bill, der neben seiner Musikkarriere durch Extravaganz und Offenheit begeistert, hat in der Vergangenheit oft über sein Leben und Beziehungen gesprochen. Nach der Trennung von Marc, die von vielen Fans intensiv verfolgt wurde, scheint der gebürtige Leipziger jedoch wieder glücklich zu sein. Mit seinem Bruder Tom, der seit seiner Ehe mit Heidi routiniert auch in Sachen Romantik plaudern kann, verbindet ihn ein enger Draht. Auch innerhalb der Band Tokio Hotel herrscht laut Bill eine familiäre Atmosphäre, was sein Single-Dasein für ihn noch angenehmer macht.

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

Getty Images Bill Kaulitz im November 2024

