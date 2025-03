Nach Sorgerechtsverlust: Jaime King verbringt Zeit mit Kids

Jaime King (45), bekannt aus der Serie "Hart of Dixie", hat nach dem Verlust des Sorgerechts für ihre beiden Söhne James Knight Newman (11) und Leo Thames Newman (9) eine kurze, aber kostbare Zeit mit ihren Kindern verbracht. Am vergangenen Wochenende teilte die Schauspielerin auf Instagram einen Einblick in ihren "Sunday Funday"-Besuch, bei dem sie ihre Kinder unter Aufsicht sehen durfte. In der Bilderserie, die sie mit "Heute mit meinen Babys" betitelte, zeigte sie unter anderem ein Video mit einem ihrer Söhne und ein lächelndes Selfie von sich selbst. Es ist die erste öffentliche Reaktion der 45-Jährigen, seit ihr Ex-Mann Kyle Newman (49) das alleinige physische Sorgerecht erhalten hat.

Laut Gerichtsbeschluss darf Jaime ihre Kinder dreimal wöchentlich sehen – allerdings nur unter Aufsicht von Familienmitgliedern oder Personen aus Kyles Umfeld. Dieser Schritt wurde notwendig, nachdem die Schauspielerin es versäumt hatte, ein sechsmonatiges Rehabilitationsprogramm für Drogen- und Alkoholprobleme, ein 26-wöchiges Erziehungsprogramm sowie eine Beratung zur Krisenbewältigung abzuschließen. Zudem musste sie wegen nicht gezahlter Miete aus einem Anwesen in den Hollywood Hills ausziehen.

Die Causa um Jaime und Kyle zieht sich bereits seit ihrer Trennung 2020, die nach 13 Jahren Ehe erfolgte. Das einstige Paar lieferte sich damals einen erbitterten Scheidungskrieg und machte sich gegenseitig schwere Vorwürfe. Jaime warf Kyle vor, sie misshandelt zu haben, und reichte deshalb eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Mann ein. Dieser wiederum warf der Schauspielerin vor, alkohol- und drogenabhängig zu sein. Im September 2023 konnten die einstigen Eheleute dann vor Gericht eine Einigung erzielen. Genaue Details wurden bis heute nicht bekannt.

Getty Images Jaime King im Februar 2023

Getty Images Jaime King und Kyle Newman, März 2016

